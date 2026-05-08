Fiat Grizzly Fastback, nuovo avvistamento per il SUV che può sfidare Dacia: debutto sempre più vicino

La futura Fiat Grizzly Fastback torna sotto i riflettori grazie a un nuovo avvistamento in Marocco. Il modello, che dovrebbe rappresentare il prossimo SUV del marchio torinese, è ormai uno dei progetti più attesi della nuova fase Fiat. Il nome non è ancora ufficiale, ma l’auto dovrebbe entrare nella stessa famiglia stilistica della Grande Panda, da cui erediterà un’impostazione semplice, robusta e molto riconoscibile.

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Nuovo avvistamento per Fiat Grizzly Fastback a poche settimane dal debutto

Il debutto non ha ancora una data certa, ma secondo le indiscrezioni potrebbe arrivare tra giugno e luglio. Proprio per questo, chi sta pensando di acquistare un nuovo SUV compatto potrebbe avere un motivo in più per aspettare ancora qualche settimana.

La Fiat Grizzly Fastback dovrebbe essere lunga circa 4,5 metri e nascerà sulla stessa base di Opel Frontera e Citroen C3 Aircross. Fiat, però, proverà a darle una personalità ben precisa, con un design ispirato alla Grande Panda e con una gamma pensata per intercettare chi cerca spazio, praticità e prezzi competitivi.

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Sono previste due varianti di carrozzeria: una SUV più tradizionale e una fastback, più filante e dinamica. Anche sul fronte motori la proposta dovrebbe essere piuttosto articolata. Si parla di una versione mild hybrid da 145 cavalli e di una variante elettrica da 156 cavalli, con batteria capace di offrire circa 400 chilometri di autonomia. Non è esclusa nemmeno una versione solo benzina, con il motore turbo già visto sulla Fiat 600, che potrebbe rendere il prezzo d’attacco particolarmente interessante.

Ed è proprio il prezzo uno degli aspetti più importanti. La Grizzly potrebbe partire da circa 21-22 mila euro nella versione termica, salire intorno ai 25 mila euro per l’ibrida e arrivare tra 28 e 30 mila euro per l’elettrica. Qui vi mostriamo alcune foto spia pubblicate su Reddit che mostrano il prototipo della versione Fastback.