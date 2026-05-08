Opel annuncia l’intenzione di produrre un nuovo C-SUV in Europa

Opel sta pensando a un nuovo C-SUV elettrico, da produrre in Europa, presso lo stabilimento di Saragozza (Spagna). Al momento si tratta di una intenzione, ma il fatto che sia stata manifestata è la prova delle determinazione verso il progetto, destinato a prendere forma.

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La nuova vettura sarà importante nella dimensione strategica, perché scriverà il primo atto concreto e materico della partnership ampliata prevista con Leapmotor. In altre parole, quello di cui vi stiamo raccontando sarà il modello inaugurale della collaborazione, destinata a dare più di un frutto negli anni a venire.

Opel avrà un ruolo di pioniere nel percorrere questa strada, interna alla galassia Stellantis. Il nuovo C-SUV sarà progettato e sviluppato dal marchio di Rüsselsheim, ma sfruttando le competenze elettriche di Leapmotor avrà tempi di nascita più compressi, inferiori a due anni. Considerando la durata media dei parti automobilistici, siamo ben sotto.

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La notizia della partnership con la casa automobilistica cinese è stata data da Opel poco prima dell’Investor Day 2026 di Stellantis. Il progetto destinato a tradurre l’intesa in un modello concreto dovrebbe estendere la gamma del “blitz“, con una proposta allettante e altamente competitiva per il segmento C.

Quello in programma sarà un SUV completamente nuovo, 100% elettrico e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Parliamo di un progetto importante in chiave strategica, che potrebbe aprire nuovi scenari nell’ambito di una collaborazione globale efficiente, per la holding guidata da John Elkann, di cui i due marchi fanno parte. L’obiettivo è quello di espandere i confini delle sinergia, per ottimizzare i cicli.

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Foto Stellantis

Opel, con questa intesa, potrebbe compiere un importante passo in avanti in termini di elettrificazione e scalabilità. Il tutto comprimendo al massimo i tempi tecnici. Basti dire che le vendite del nuovo modello sono previste già per il 2028. L’auto andrà ad aggiungersi alla gamma attuale di SUV Opel, composta da Grandland, Frontera e Mokka.

Il progetto della vettura e la sua realizzazione faranno capo alla casa di Rüsselsheim, con un team internazionale destinato allo sviluppo del prodotto operativo fra la Germania e la Cina. Come già scritto, la partnership con Leapmotor dovrebbe consentire un tempo di sviluppo inferiore a due anni.

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Florian Huettl, CEO di Opel, mette in risalto l’importanza dell’intesa per le sue implicazioni positive nello sviluppo di veicoli elettrici all’avanguardia e accessibili per i clienti dell’azienda da lui guidata.

Il SUV destinato a prendere forma, come atto iniziale della collaborazione prima illustrata, dovrebbe utilizzare componenti fondamentali dell’ultima architettura elettrica e della tecnologia delle batterie Leapmotor. Il tutto in combinazione con il design distintivo, l’esperienza di bordo, l’ingegneria del telaio, la qualità e la tecnologia di Opel.

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La nuova vettura del “blitz” dovrebbe beneficiare dell’efficiente rete produttiva Stellantis in Europa. Per la sua produzione la scelta potrebbe orientarsi sulla sede industriale di Saragozza, in Spagna, dove il nuovo prodotto sarebbe tradotto in materia assieme alla Corsa.

Con questo progetto, Opel unirà l’eccellenza ingegneristica tedesca alla velocità globale dell’innovazione tecnologica, scrivendo un nuovo atto dello spirito innovativo della casa del “blitz” e dell’intera galassia Stellantis.

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La cooperazione con Leapmotor rafforzerà il ruolo di Opel come motore chiave di valore ed elettrificazione. Al momento le parti stanno valutando dettagliatamente la prospettiva della partnership estesa, con studi di fattibilità e lavori di pre-sviluppo.

Fonte | Stellantis