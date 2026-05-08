Lancia Ypsilon, offerte da non perdere: ibrida a 20.300 euro ed elettrica con maxi sconto

Ieri vi avevamo parlato dell‘offerta relativa alla versione con motore Turbo. Oggi la nuova Lancia Ypsilon torna protagonista con una doppia promozione pensata per intercettare pubblici diversi: da un lato chi cerca una citycar compatta, efficiente e ancora legata alla praticità del motore termico elettrificato; dall’altro chi vuole entrare nel mondo dell’elettrico approfittando di uno sconto importante.

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Lancia Ypsilon: offerte interessanti anche per la versione ibrida ed elettrica

Tra le offerte più interessanti spicca quella sulla Ypsilon ibrida 1.2 da 110 CV in allestimento base. Il modello, che ha un prezzo di listino di 25.200 euro, viene proposto in promozione a 20.300 euro, salvo oneri finanziari e soltanto su vetture in pronta consegna. Una formula che rende la piccola Lancia più accessibile, soprattutto per chi desidera diluire la spesa nel tempo senza dover affrontare una maxi rata finale.

L’esempio di finanziamento prevede infatti un anticipo di 8.222 euro e 48 rate mensili da 269 euro. Il dato più interessante riguarda il costo del credito: il TAN fisso è allo 0%, mentre il TAEG è del 3,5%. Non è prevista alcuna rata conclusiva, elemento che rende l’offerta particolarmente trasparente. Alla fine del piano, la spesa complessiva arriva a circa 21.100 euro, una cifra competitiva se considerata su quattro anni.

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Non meno interessante è la promozione sulla Ypsilon Elettrica, che per tutto il mese di maggio mantiene uno sconto molto consistente: 12.950 euro. Anche in questo caso l’offerta è valida sulle vetture in pronta consegna e consente di portarsi a casa la versione BEV del Segmento B a 21.950 euro.

Il finanziamento prevede un anticipo di 6.501 euro, 35 rate da 149 euro, TAN fisso al 5,49% e TAEG al 7,82%, con rata finale da 13.461,80 euro, pari al valore futuro garantito. L’esborso totale arriva così a 25.200 euro.