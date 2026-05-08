Jeep vs Ineos vs Toyota vs Volkswagen: chi vince la lotta off-road?

Di solito vi proponiamo delle sfide in accelerazione sul quarto di miglio o sul mezzo miglio. Spesso la fonte dei video è quella di carwow, che riprendiamo anche in questo caso, ma per una battaglia diversa, in off-road. Quattro le auto pronte a sfidarsi. Eccole: Jeep Wrangler, Ineos Grenadier, Land Cruiser Serie 200 e Volkswagen Tuareg.

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Quest’ultima, per la natura più morbida, da SUV quotidiano, potrebbe sembrare perdente in partenza, rispetto alle rivali più specialistiche, ma per le sue doti e per la bontà della firma portata in dote non è detto che ceda terreno facilmente alle altre. Addirittura potrebbe sorprendere, ma lo diciamo più per un sentimento che per una evidenza empirica, tutta da acquisire.

Sarà la sfida off-road di cui ci stiamo occupando oggi a definire le classifiche e a fissare il suo posizionamento. Come al solito, non vi anticipiamo nulla, per lasciarvi il piacere della scoperta. Le risposte giungeranno solo dopo la visione del video, ben realizzato dagli autori. Prima di dare la parola al filmato, diamo un’occhiata alle caratteristiche principali delle quattro auto coinvolte nella gara.

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Partiamo, per affinità tematica col nostro sito, dalla Jeep Wrangler, che si presenta all’appello con ottime credenziali. Il motore a benzina a 4 cilindri da 2 litri dell’esemplare protagonista del confronto è stato elaborato, per guadagnare ulteriore vigore, rispetto ai 272 cavalli di partenza. Ne derivano una potenza massima di 304 cavalli e una coppia di 400 Nm, esercitate su un peso di 2.580 chilogrammi.

L’energia giunge al suolo sulle quattro ruote motrici, che si mostrano molto efficienti nel trasmettere il moto su fondi complessi. Alcuni equipaggiamenti aiutano il modello nell’esercizio del fuoristrada, come i differenziali bloccabili anteriori e posteriori e le marce ridotte.

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Screen shot da video YouTube carwow

Molto vigorosa è anche un’altra protagonista del match odierno: la Ineos Grenadier, sotto il cui cofano anteriore pulsa un motore diesel a sei cilindri in linea da 3 litri che, in questa veste, eroga 249 cavalli di potenza massima, con un picco di coppia di 550 Nm. La grinta portata in corpo viene trasmessa a tutte e quattro le ruote, chiamate a muovere un peso di 2.740 chilogrammi. Il modello in esame è dotato di marce ridotte, di differenziali centrali bloccabili di serie e di differenziali anteriori e posteriori bloccabili opzionali.

Altra protagonista della sfida off-road di carwow è la Toyota Land Cruiser, molto nota al grande pubblico. Questa vettura è alimentata da un motore diesel V8 biturbo da 4.5 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 286 cavalli e una coppia di 650 Nm.

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L’energia giunge al suolo attraverso un sistema di trazione integrale e con il supporto di un cambio automatico a 6 rapporti. Il peso da muovere è in questo caso di 2.555 chilogrammi. Le doti off-road del modello sono agevolate dalle marce ridotte, dal differenziale centrale autobloccante Torsen e dall’altezza da terra regolabile.

Chiude il cerchio delle contendenti la già citata Volkswagen Touareg, alla cui spinta provvede un corposo motore diesel V6 turbo da 3 litri di cilindrata, che eroga 357 cavalli e 767 Nm di coppia. La potenza giunge a terra col supporto di un cambio automatico a 6 rapporti, che trasmette il vigore energetico a tutte e quattro le ruote, spostando con grinta i 2.700 chilogrammi di peso.

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Le tecnologie specifiche per il fuoristrada, di cui è dotato il SUV tedesco, concorrono alle noti infelici che giungono dalla bilancia. Chi vincerà il confronto in off-road? Non vi resta che un modo per scoprirlo: guardare il video. Buona visione!