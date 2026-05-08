Stellantis è leader nelle esportazioni e amplia la produzione in Brasile nel primo trimestre del 2026

Stellantis continua a rafforzare il proprio percorso in Sud America. E il Brasile resta uno dei Paesi chiave di questa strategia. Non solo per i volumi di vendita, che confermano la leadership del gruppo nella regione, ma anche per il peso della sua rete industriale. Nel primo trimestre del 2026, infatti, Stellantis ha ottenuto risultati positivi sia nella produzione sia nelle esportazioni, confermandosi il principale esportatore di veicoli dal Brasile.

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Nel primo trimestre 2026 Stellantis si conferma principale esportatore di auto del Brasile

Il Paese ha quindi un ruolo centrale nelle attività sudamericane del gruppo. Da qui Stellantis serve il mercato interno, ma sostiene anche la presenza dei suoi marchi in altri Paesi dell’area. Lo ha sottolineato Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America: “I risultati rafforzano il ruolo strategico del Brasile nelle attività di Stellantis in Sud America”.

I numeri dell’export rendono bene l’idea. Tra gennaio e marzo sono stati esportati 34.400 veicoli prodotti in Brasile, con un aumento del 10,3% rispetto all’ultimo trimestre del 2025. Il polo di Betim, nello stato di Minas Gerais, ha registrato il volume più alto, con 19.213 veicoli spediti verso i mercati esteri. Seguono lo stabilimento di Goiana, nel Pernambuco, con 9.604 unità, e quello di Porto Real, nello stato di Rio de Janeiro, con 5.620 veicoli esportati.

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Tra i modelli più rappresentativi c’è la Fiat Strada, proposta in alcuni mercati anche come Ram 700. Il pick-up si è confermato il modello più esportato da Betim, con 9.100 unità nel trimestre. A Goiana, invece, il ruolo principale è stato della Jeep Compass, con 3.200 veicoli destinati all’estero. A Porto Real, la Citroën C3 è risultata il modello più esportato, con 2.400 unità.

Anche la produzione conferma il buon momento della base industriale brasiliana. Nel primo trimestre del 2026, Stellantis ha prodotto nel Paese 197.715 veicoli, segnando una crescita di circa il 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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Il contributo principale arriva ancora da Betim, con 125.453 veicoli prodotti dall’inizio dell’anno. Il polo di Goiana ha raggiunto 57.864 unità, mentre Porto Real ha chiuso il trimestre con 14.398 veicoli. Numeri che confermano il ruolo dei tre stabilimenti nella struttura produttiva di Stellantis in Brasile.

A sostenere questo percorso c’è anche un piano di investimenti di grande portata. Stellantis ha previsto 32 miliardi di real brasiliani tra il 2025 e il 2030, il più grande ciclo di investimenti nella storia dell’industria automobilistica in Sud America. Un programma pensato per rafforzare produzione, efficienza e competitività, ma anche per sviluppare ulteriormente il portafoglio multimarca del gruppo.

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Per Stellantis, il Brasile resta quindi molto più di un mercato importante. È una piattaforma industriale e commerciale da cui continuare a crescere in Sud America, con una rete produttiva solida e una gamma di modelli capace di rispondere alle esigenze di Paesi e clienti molto diversi tra loro.