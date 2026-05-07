Kia EV4 si fa più potente: nuove versioni AWD e GT per l’Europa

La gamma europea della Kia EV4 si arricchisce di due varianti inedite che puntano ad ampliare sensibilmente il bacino di utenza della compatta elettrica coreana, affiancando alla configurazione a trazione anteriore finora disponibile sia una versione a trazione integrale sia la declinazione sportiva EV4 GT.

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Kia EV4 GT arriva in Europa: 292 CV, trazione integrale e cambio virtuale

La variante AWD aggiunge un secondo motore elettrico sull’asse posteriore che porta la potenza complessiva a 265 CV, un incremento significativo rispetto ai 204 CV della versione a singolo motore, e viene proposta esclusivamente con il pacco batteria da 81,4 kWh per un’autonomia dichiarata di 560 km nel ciclo WLTP. La ricarica dal 10 all’80% richiede 31 minuti, un valore adeguato anche se non ai vertici della categoria, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h scende a 6,5 secondi grazie alla migliore distribuzione della coppia fra i due assi.

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Al vertice della gamma si posiziona la EV4 GT, pensata per confrontarsi con rivali dirette come la Cupra Born VZ e la Tesla Model 3 Performance. La potenza sale a 292 CV, sempre con schema a doppio motore e trazione integrale, e il tempo sullo 0-100 km/h si riduce a 5,6 secondi. L’autonomia WLTP dichiarata con la medesima batteria da 81,4 kWh si attesta a 505 km, un dato inferiore rispetto alla AWD standard in ragione delle tarature orientate alle prestazioni.

L’assetto della GT prevede sospensioni a controllo elettronico, uno sterzo ricalibrato e un sistema di cambio virtuale analogo a quello introdotto sulla Hyundai Ioniq 5 N, che simula i passaggi di rapporto abbinandoli a un generatore sonoro per restituire un coinvolgimento di guida più marcato rispetto alla tradizionale erogazione lineare di un powertrain elettrico. Il trattamento estetico della carrozzeria completa la differenziazione con elementi dedicati e un carattere visivamente più aggressivo.

La gamma italiana della EV4 parte attualmente da 37.950 euro per la Standard Range Air con batteria da 58,3 kWh e 204 CV, e arriva fino a 51.500 euro per la GT-Line Plus Long Range, con una promozione attiva sulla entry level che ne riduce il prezzo a 33.913 euro attraverso la formula di finanziamento K-Lease.

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Kia Italia non ha ancora comunicato i listini delle nuove versioni AWD e GT, mentre in Francia la trazione integrale è già disponibile a partire da 48.890 euro nell’allestimento Earth e da 50.490 euro in configurazione GT-Line, con la EV4 GT proposta da 56.390 euro. I prezzi italiani, quando verranno ufficializzati, dovrebbero collocarsi comunque su livelli analoghi a quelli francesi, confermando il posizionamento della EV4 nella fascia media del segmento delle compatte elettriche.