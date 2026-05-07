Kia EV4 si fa più potente: nuove versioni AWD e GT per l’Europa

Kia EV4 amplia la gamma europea con le nuove versioni AWD e GT, fino a 292 CV, trazione integrale e oltre 500 km di autonomia
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
7 Maggio 2026
kia ev4 gt

La gamma europea della Kia EV4 si arricchisce di due varianti inedite che puntano ad ampliare sensibilmente il bacino di utenza della compatta elettrica coreana, affiancando alla configurazione a trazione anteriore finora disponibile sia una versione a trazione integrale sia la declinazione sportiva EV4 GT.

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Kia EV4 GT arriva in Europa: 292 CV, trazione integrale e cambio virtuale

kia ev4 gt

La variante AWD aggiunge un secondo motore elettrico sull’asse posteriore che porta la potenza complessiva a 265 CV, un incremento significativo rispetto ai 204 CV della versione a singolo motore, e viene proposta esclusivamente con il pacco batteria da 81,4 kWh per un’autonomia dichiarata di 560 km nel ciclo WLTP. La ricarica dal 10 all’80% richiede 31 minuti, un valore adeguato anche se non ai vertici della categoria, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h scende a 6,5 secondi grazie alla migliore distribuzione della coppia fra i due assi.

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Al vertice della gamma si posiziona la EV4 GT, pensata per confrontarsi con rivali dirette come la Cupra Born VZ e la Tesla Model 3 Performance. La potenza sale a 292 CV, sempre con schema a doppio motore e trazione integrale, e il tempo sullo 0-100 km/h si riduce a 5,6 secondi. L’autonomia WLTP dichiarata con la medesima batteria da 81,4 kWh si attesta a 505 km, un dato inferiore rispetto alla AWD standard in ragione delle tarature orientate alle prestazioni.

L’assetto della GT prevede sospensioni a controllo elettronico, uno sterzo ricalibrato e un sistema di cambio virtuale analogo a quello introdotto sulla Hyundai Ioniq 5 N, che simula i passaggi di rapporto abbinandoli a un generatore sonoro per restituire un coinvolgimento di guida più marcato rispetto alla tradizionale erogazione lineare di un powertrain elettrico. Il trattamento estetico della carrozzeria completa la differenziazione con elementi dedicati e un carattere visivamente più aggressivo.

kia ev4 gt

La gamma italiana della EV4 parte attualmente da 37.950 euro per la Standard Range Air con batteria da 58,3 kWh e 204 CV, e arriva fino a 51.500 euro per la GT-Line Plus Long Range, con una promozione attiva sulla entry level che ne riduce il prezzo a 33.913 euro attraverso la formula di finanziamento K-Lease.

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Kia Italia non ha ancora comunicato i listini delle nuove versioni AWD e GT, mentre in Francia la trazione integrale è già disponibile a partire da 48.890 euro nell’allestimento Earth e da 50.490 euro in configurazione GT-Line, con la EV4 GT proposta da 56.390 euro. I prezzi italiani, quando verranno ufficializzati, dovrebbero collocarsi comunque su livelli analoghi a quelli francesi, confermando il posizionamento della EV4 nella fascia media del segmento delle compatte elettriche.

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