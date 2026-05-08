Leapmotor B03X arriva in Europa: prezzo da 25.000 euro e produzione in Spagna

La nuova Leapmotor B03X si prepara ad arrivare in Europa in autunno e potrebbe diventare una delle proposte più interessanti nel segmento dei SUV elettrici compatti. Il prezzo previsto è di circa 25.000 euro, una cifra che la posizionerebbe sotto gran parte delle rivali occidentali, pur con contenuti tecnici tutt’altro che essenziali.

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Leapmotor B03X: il SUV compatto arriverà nelle concessionarie europee nell’autunno del 2026

Il dato più curioso arriva però dal confronto con il mercato cinese. In patria, dove lo stesso modello è conosciuto con il nome A10, il prezzo equivalente oscilla tra circa 8.000 e 10.700 euro. Una differenza notevole, quasi tre volte inferiore rispetto al listino atteso in Europa. Il divario si spiega con costi industriali, omologazioni, distribuzione, logistica, fiscalità e margini differenti, ma resta un elemento destinato a far discutere.

La B03X europea, tuttavia, non dovrebbe essere importata direttamente dalla Cina. Il SUV sarà assemblato in Spagna, nello stesso stabilimento che già produce altri modelli Leapmotor destinati al mercato europeo, attraverso Leapmotor International, la joint venture controllata al 51% da Stellantis. Una scelta industriale precisa, che permette al gruppo di presidiare l’avanzata dei costruttori cinesi non opponendosi frontalmente, ma integrandoli nella propria rete produttiva e commerciale.

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In questo modo, la questione dei dazi europei sulle auto elettriche cinesi cambia prospettiva. Produrre in Europa consente infatti di ridurre l’esposizione alle tariffe sulle importazioni e di proporre un modello competitivo in un segmento dove il prezzo resta decisivo.

Sul piano tecnico, la Leapmotor B03X si presenta con dimensioni da SUV subcompatto: 4,27 metri di lunghezza e un bagagliaio da 602 litri, dotato di doppio fondo lavabile. A bordo spiccano il display centrale da 14,6 pollici e il chipset Qualcomm Snapdragon 8295, mentre la ricarica dal 30 all’80% viene dichiarata in 16 minuti. L’autonomia dovrebbe essere sopra i 400 km.

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In Cina è previsto anche un pacchetto ADAS con Lidar, ma non è ancora chiaro se questa configurazione arriverà anche in Europa. Di certo, però, Leapmotor B03X non sembra una semplice elettrica d’accesso. Con prezzo aggressivo, produzione europea e contenuti tecnologici importanti, questo SUV compatto sembra avere le carte in regola per diventare un modello chiave nella strategia Leapmotor-Stellantis.