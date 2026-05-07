La Ferrari SC40 vince il premio di design “Red Dot: Best of the Best”

La Ferrari SC40 è una sportiva in esemplare unico nata per celebrare la grandezza della F40, cui rende omaggio, traendo ispirazione dai suoi stilemi. A lei è andato il premio “Red Dot: Best of the Best” 2026 nella categoria “Product Design“. Si tratta del massimo riconoscimento assegnato dall’associazione tedesca “Red Dot Award”. Mai, in precedenza, una one-off del “cavallino rampante” era riuscita nell’impresa.

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Ovvia la gioia degli uomini del centro stile della casa di Maranello, che negli ultimi anni sono riusciti a mettersi in evidenza a più riprese, con diverse loro opere. La Ferrari SC40 è la one-off più recente del marchio emiliano. Base di lavoro è stata una 296 GTB, ma l’approccio creativo ha virato sulle note della mitica F40, evocata in alcune scelte estetiche. Il modello di stile di questa berlinetta senza compromessi è attualmente esposto al Museo Ferrari di Maranello.

Altri riconoscimenti, nell’ambito dei “Red Dot Award” 2026 sono andati a vetture della gamma ordinaria del “cavallino rampante”: Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider, 296 Speciale e 296 Speciale A. Una conferma di quanto l’approccio creativo degli stilisti delle “rosse” sappia entrare nelle corde emotive dei giurati, per le alchimie dialettiche delle realizzazioni.

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Giunto quest’anno alla 72ª edizione, il “Red Dot Award” è uno dei principali premi di design industriale al mondo. Celebra l’innovazione e l’eccellenza del comparto creativo extra-artistico, dove bisogna tenere conto anche dei bisogni funzionali, talvolta prevalenti rispetto a quelli estetici.

Qui ottenere l’eccellenza non è facile, perché il percorso progettuale delle carrozzerie è vincolato da bisogni ingegneristici e di altra natura, talvolta complessi da far convivere con la bellezza. A Maranello riescono a coniugare al meglio i vari elementi, consegnando agli occhi di chi le osserva delle auto da sogno, destinatarie di ammirazione e di costanti riconoscimenti.

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Negli ultimi 12 anni Ferrari ha vinto ben 35 Red Dot Award: nessun altro costruttore automobilistico ha ottenuto risultati comparabili da quando il premio è stato istituito, nel 1955. La cerimonia di consegna dei trofei assegnati nel 2026, di cui vi abbiamo riferito, si terrà il 7 luglio ad Essen, in Germania.

Dal 2015, la casa del “cavallino rampante” ha guadagnato 13 “Red Dot: Best of the Best”, destinati alle seguenti “rosse”: FXX-K, 488 GTB, J50, Portofino, Monza SP1, SF90 Stradale, Daytona SP3, Purosangue, Vision GT, Roma Spider, 12Cilindri, 12Cilindri Spider, F80 ed SC40.

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Anche quest’ultimo premio, assegnato al centro stile interno guidato da Flavio Manzoni, onora la capacità del marchio di bilanciare innovazione, tradizione e chiarezza funzionale in prodotti profondamente diversi tra loro.

Il “Red Dot: Best of the Best” di quest’anno è pure un riconoscimento indiretto dell’esclusività e dello straordinario valore del programma Progetti Speciali della casa di Maranello, che permette a un ristrettissimo gruppo di persone di crearsi la Ferrari dei propri sogni, con una interazione diretta coi designer e gli ingegneri del marchio.

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La SC40 è la discendente più “fresca” di questa famiglia, quella nata in tempi più recenti. Plasmata in esemplare unico e su misura per un appassionato cliente, combina geometrie precise con volumi muscolosi e netti. Le forme, vagamente, creano delle connessioni visive con la leggendaria F40, specie per l’ala posteriore fissa a tutta larghezza.

Nata, come scritto, partendo da una 296 GTB, questa one-off è stata concepita come una berlinetta pura e senza compromessi, spinta da un powertrain ibrido, il cui epicentro è un motore V6 biturbo. Per vestirla è stata scelta una colorazione specifica, ad essa dedicata: il Bianco SC40.

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Nell’abitacolo il legame con la regina delle supercar di Maranello viene sottolineato dall’esteso impiego di materiale carbon-Kevlar reinterpretato, insieme a tessuti tecnici e Alcantara.

I dati energetici e le metriche prestazionali sono quelli dell’auto di partenza, sulla cui meccanica non si è intervenuti: 830 cavalli di potenza massima, scatto da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, punta velocistica di oltre 330 km/h.

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Fonte | Ferrari