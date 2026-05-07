Nuova Lancia Gamma, Fiat Grizzly e Fastback: cresce l’attesa per il debutto internazionale a Parigi

Dal 12 al 18 ottobre 2026, la 91ª edizione del Mondial de l’Auto di Parigi si prepara a diventare una vetrina decisiva per l’automotive italiano. Sotto i riflettori del Paris Expo Porte de Versailles, Lancia e FIAT saranno tra le protagoniste più attese, portando in scena una strategia di prodotto che guarda al futuro senza rinunciare a identità, design e accessibilità.

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Nuova Lancia Gamma, Fiat Grizzly e Fastback saranno le principali attrazioni di Stellantis al Salone dell’auto di Parigi 2026 di ottobre

Il ritorno più simbolico è quello di Lancia nei segmenti superiori con la Nuova Lancia Gamma. Prodotta nello stabilimento di Melfi su piattaforma STLA Medium, l’ammiraglia segna una tappa centrale nel rilancio del marchio e punta a riportare il brand nel territorio premium.

La carrozzeria fastback promette una sintesi tra eleganza, aerodinamica e praticità, mentre gli interni saranno costruiti attorno al concetto di “home feeling”: spazio, comfort, qualità percepita e attenzione a luce, acustica e benessere a bordo. La proposta meccanica comprenderà versioni 100% elettriche e ibride, in linea con la transizione tecnologica del gruppo. La vettura a Parigi vivrà la sua prima internazionale anche se è probabile che il debutto possa avvenire mesi prima.

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Accanto alla nuova Lancia Gamma, la casa piemontese esporrà anche la famiglia Ypsilon, già simbolo della nuova fase stilistica del marchio, disponibile con alimentazioni benzina, ibride ed elettriche.

FIAT, invece, arriverà a Parigi con un’offensiva ad ampio raggio. Il marchio torinese punterà sul ritorno nel Segmento C con nuovi modelli di serie: Fiat Grizzly e Fastback.

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Il modello si inserisce in una visione globale fatta di vetture semplici, intelligenti e pensate per un pubblico internazionale. Sarà presente anche la versione Fastback di cui nelle scorse settimane è apparsa sul web la prima immagine senza veli. Si tratterà di SUV di segmento C che nasceranno su piattaforma smart car di Stellantis e saranno prodotti a Kenitra in Marocco. Anche in questo caso il debutto vero e proprio probabilmente avverrà in estate con la prima internazionale a Parigi.

Nuova Lancia Gamma, Fiat Grizzly e Fastback saranno dunque le tre grandi attrazioni di questa edizione del Salone dell’auto di Parigi che si preannuncia davvero interessante. Ricordiamo inoltre che la gamma FIAT esposta comprenderà anche Topolino e TRIS per la mobilità urbana, la 500 nelle varianti elettrica e Hybrid, la 600 e la Grande Panda, offerte con motorizzazioni benzina, Hybrid e BEV.

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Inoltre è previsto anche il debutto di una concept car di uno dei futuri modelli del marchio. Non è ancora certo di quale auto si tratterà. Si era parlato della futura Fiat Pandina ma al momento non vi sono certezze in proposito.