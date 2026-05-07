Nuova Lancia Ypsilon, prezzo speciale fino al 31 maggio: la Turbo 100 scende a 15.950 euro

Il rilancio di Lancia passa anche da un’offerta commerciale destinata a catturare l’attenzione del mercato. Fino al 31 maggio 2026, la Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 diventa protagonista di una promozione particolarmente aggressiva, pensata per avvicinare un pubblico più ampio al nuovo corso del marchio torinese.

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La Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 è protagonista di un’offerta valida fino al 31 maggio 2026

Il punto di partenza è il listino: 22.200 euro. Ma grazie all’iniziativa dedicata, il prezzo scende sensibilmente. Con permuta, la Nuova Ypsilon Turbo 100 viene proposta a 17.600 euro, mentre scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services si arriva a 15.950 euro. Una cifra che consente un risparmio superiore ai 6.000 euro rispetto al prezzo originario, rendendo la compatta Lancia una delle proposte più interessanti del momento nel segmento delle citycar premium.

L’esempio di finanziamento prevede un anticipo di 3.660 euro, un importo totale del credito pari a 12.561,29 euro e servizi Identicar inclusi per 12 mesi, del valore di 271 euro. L’importo totale dovuto è di 16.178,49 euro. Restano esclusi IPT e contributo PFU, come previsto dalle condizioni dell’offerta.

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La Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 punta su un equilibrio molto preciso: dimensioni compatte, stile ricercato e una motorizzazione da 100 CV adatta tanto alla guida urbana quanto agli spostamenti fuori città.

Gli interni confermano l’ambizione premium del modello, con materiali curati, soluzioni sostenibili e un design ispirato all’arredamento italiano. Tra gli elementi distintivi spicca anche la tecnologia S.A.L.A., il sistema che integra audio, climatizzazione e illuminazione in un’esperienza digitale semplice e intuitiva.

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L’offerta è valida presso le concessionarie aderenti, su vetture in stock o ordinabili entro il 31 maggio 2026. Per la casa italiana, la nuova Lancia Ypsilon non è soltanto un nuovo modello: è il manifesto concreto di una rinascita iniziata nel segno dello stile, della tecnologia e della convenienza.