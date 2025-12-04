Leapmotor B05 Ultra: prime immagini della versione ad alte prestazioni

Cao Li, Senior Vice President di Leapmotor Technology, ha recentemente svelato alcune anticipazioni sul nuovo Leapmoptor B05 Ultra, condividendo immagini reali del veicolo sui propri canali social. Il B05 Ultra rappresenta una versione ad alte prestazioni del modello standard, che offrirà presumibilmente maggiore potenza e caratteristiche premium. Il lancio della versione standard è avvenuto il 28 novembre, mentre la versione Ultra, pensata per chi cerca prestazioni superiori, debutterà sul mercato nel secondo trimestre del 2026. Questa mossa conferma l’intenzione di Leapmotor di espandere la gamma, introducendo varianti capaci di attrarre appassionati di auto elettriche performanti e tecnologicamente avanzate, rafforzando la presenza del marchio nel segmento high-performance.

Advertisement

In Cina pubblicate le prime immagini della nuova Leapmotor B05 Ultra versione ad alte prestazioni

Il frontale della Leapmotor B05 Ultra, che in Cina si chiama Lafa 5 Ultra, presenta uno splitter anteriore aggiuntivo e un labbro anteriore prominente e sporgente, rifinito in un elegante nero lucido. Lungo le portiere inferiori del veicolo sono state integrate nuove minigonne laterali, che si abbinano ai cerchi neri. Il posteriore è dotato di un alettone posteriore sportivo e di un audace diffusore integrato nel paraurti inferiore.

Sebbene i dettagli ufficiali riguardanti gli interni e il propulsore della Leapmotor B05 Ultra rimangano segreti, i tempi di sviluppo estesi, con il lancio posticipato di sei mesi rispetto alla Lafa 5 standard, suggeriscono che sarà più di un semplice pacchetto estetico. Gli osservatori del settore citati da Autohome ipotizzano che la variante Ultra sarà effettivamente un modello ad alte prestazioni, potenzialmente dotato di una configurazione a doppio motore per una potenza superiore.

Advertisement

Cao Li, Senior Vice President di Leapmotor Technology, ha evidenziato le capacità della Lafa 5 Ultra, definendone la maneggevolezza sulle strade di montagna “eccellente” e confermando che lo sviluppo del veicolo sta “progredendo costantemente”. Queste dichiarazioni suggeriscono che il modello sarà sottoposto a test approfonditi per ottimizzare le prestazioni del nuovo gruppo propulsore e la messa a punto del telaio, garantendo un’esperienza di guida elevata.

Sostenuta dal gruppo Stellantis, Leapmotor prevede di rilasciare ulteriori dettagli sulla Lafa 5 Ultra con l’avvicinarsi del lancio, programmato per il secondo trimestre del 2026. Con il nome commerciale Leapmotor B05, il veicolo punta a rafforzare la presenza del marchio nei mercati internazionali, consolidando l’offerta ad alte prestazioni del costruttore cinese. La Lafa 5 ha fatto il suo debutto mondiale al Salone dell’Automobile di Monaco di Baviera di quest’anno, segnando un passo importante nella strategia globale di Leapmotor per le auto elettriche ad alte prestazioni.