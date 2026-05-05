Mercato dell’auto in Italia: la crescita di aprile è pari all’11,6%

Il mercato dell’auto in Italia continua a garantire dati di sicuro interesse. Il mese di aprile di quest’anno si è infatti concluso con 155.210 vetture immatricolate che segnano un incremento percentuale pari all’11,6% rispetto al riscontro registrato durante lo stesso mese dell’anno scorso. Guardando poi anche ai primi quattro mesi di quest’anno, il dato dice che le immatricolazioni hanno toccato quota 640.083 unità ovvero un valore in crescita del 9,8% rispetto a quanto registrato dal mercato dell’auto italiano durante i primi quattro mesi dell’anno scorso. In ogni caso secondo l’UNRAE la proiezione sulle immatricolazioni annuali va rivista ribasso con una stima che si attesta a circa 1.530.000 immatricolazioni totali a fine anno, secondo un valore stabile rispetto a quello di fine 2025. Inizia a ridursi il divario sulle immatricolazioni registrate nello stesso periodo del 2019, ovvero il dato pre Pandemia, che ora scende al 9,9%.

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Il mercato dell’auto in Italia dice che ormai le ibride sono sempre più la fetta più ampia delle immatricolazioni registrate

Dal punto di vista delle alimentazioni, quelle relative ai modelli alimentati da propulsori ibridi rappresentano la fetta maggiore del mercato dell’auto in Italia grazie a una quota salita al 49,1% ovvero al 50,8% nel computo dei primi quattro mesi dell’anno. Nello specifico il dato sulla quota di mercato mensile risulta suddiviso al 32,6%, nel caso delle mild hybrid, ovvero al 16,5% nel caso delle full hybrid. Diverso è invece il dato delle elettriche che ora raggiungono una quota pari all’8,5% del totale, ovvero pari all’8% nel computo dei primi quattro mesi dell’anno, formalizzando una crescita del 98,6% rispetto al 4,8% di quota registrata nel mese di aprile dell’anno scorso. Ciò in accordo con l’apporto positivo fornito dagli incentivi governativi riservati a questa tipologia di alimentazione e risalenti allo scorso autunno.

Il mercato dell’auto in Italia dice che anche nel caso delle ibride plug-in si è registrato un incremento percentuale del 75,3% in termini di quota di mercato, visto che la loro quota è passata dal 5,7% dello scorso anno all’attuale 9,1% registrato a fine aprile 2026. Di conseguenza prosegue anche l’ormai continuo calo dei modelli alimentati da propulsori tradizionali. A fine aprile i modelli a benzina scendono del 18% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con una quota di mercato calata dal 27,3% al 20,4% del mercato dell’auto italiano. Anche le versioni a diesel scendono del 24,35% in termini di quota, con un valore che dal 9,9% del mese di aprile dello scorso anno scende al 6,9% attuale. Calo più contenuto per quanto riguarda le varianti a Gpl che con una quota del 6,1% attuale scendono dell’1,9% rispetto allo scorso anno.

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Ancora al top Stellantis fra i gruppi automobilistici e i costruttori

Il mercato dell’auto in Italia certifica pure a fine aprile l’ottima performance di Stellantis che si pone al top grazie a 48.778 unità immatricolate, pari a un incremento percentuale di oltre il 13,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Se si guarda poi al cumulato dei primi quattro mesi dell’anno sono ben 206.161 le unità immatricolate dal Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, secondo un valore in crescita del 15,12% con Fiat che nel cumulato traina i dati del Gruppo grazie a 77.420 unità immatricolate pari a un incremento percentuale superiore al 30%. Fra i marchi bene comunque Fiat anche nel mese, con una crescita del 31,02%, Opel con un incremento del 19,63% e anche Leapmotor che è passata dalle 321 unità immatricolate a fine aprile 2025 alle attuali 4.496. Negativi tutti gli altri marchi del Gruppo.

Alle spalle di Stellantis si piazza il Gruppo Volkswagen con 24.610 veicoli immatricolati, secondo una crescita del 7,35% rispetto al mese di aprile del 2025. Il terzo posto è invece appannaggio del Gruppo Renault che con 14.894 veicoli immatricolati registra un calo del 0,18% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Fra i modelli più apprezzati, il mercato dell’auto italiano premia ancora la Fiat Panda che immatricola 8.571 unità ad aprile, seguita dalla Jeep Avenger, con 4.350 unità immatricolate, e dalla Leapmotor T03, con 4.090 unità immatricolate.