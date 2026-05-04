Stellantis, tensione negli USA: i lavoratori Ram pronti al voto sullo sciopero

Si alza la pressione nello stabilimento Stellantis di Sterling Heights, nel Michigan, dove nascono i pickup Ram 1500. I lavoratori rappresentati dalla UAW Local 1700 voteranno il 7 e l’8 maggio per autorizzare un possibile sciopero legato alle accuse di esternalizzazione di alcuni lavori all’interno dell’impianto.

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A Sterling Heigths i dipenenti Stellantis voteranno per lo sciopero il 7 e 8 maggio

La votazione riguarda circa 6.000 dipendenti, ma non significa che lo sciopero scatterà subito. Si tratta infatti di un passaggio preliminare: servirà prima il via libera della maggioranza dei lavoratori locali e poi l’approvazione del sindacato UAW a livello internazionale.

Il punto centrale riguarda l’utilizzo di appaltatori esterni. Secondo Mike Spencer, presidente della Local 1700, Stellantis avrebbe affidato alcune attività a ditte esterne invece di permettere ai circa 600 operai specializzati dello stabilimento di candidarsi per quei lavori, come previsto dal contratto.

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Spencer sostiene di aver sollevato il tema con l’azienda per oltre un anno, senza arrivare a una soluzione. Le figure coinvolte sono profili molto qualificati, tra cui elettricisti, meccanici industriali, installatori di tubature, fabbricanti di utensili, addetti al trattamento delle acque reflue e apprendisti.

“Se continuano a esternalizzare il lavoro, gli artigiani specializzati non avranno più un impiego”, ha dichiarato Spencer, spiegando la preoccupazione del sindacato.

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Da parte sua, Stellantis non ha rilasciato commenti immediati sulla vicenda. La tensione arriva in un momento importante per il gruppo, che sta cercando di rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti dopo una fase complessa. Nel primo trimestre, Stellantis ha registrato un utile netto di 443 milioni di dollari, pari a circa 377 milioni di euro.

Lo stabilimento di Sterling Heights ha un peso strategico perché produce i Ram 1500, modelli centrali per la redditività del gruppo. L’amministratore delegato Antonio Filosa ha indicato proprio i pickup Ram, in particolare quelli con motore Hemi V8, tra i prodotti chiave per sostenere i risultati dell’anno.