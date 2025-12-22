in Ram Truck

Ram 1500: le novità per il 2026

Ecco tutte le novità relative al pickup Ram 1500 per quanto concerne il 2026

di

Ram 1500 My26

Il Ram 1500 si prepara ad affrontare il 2026 con una gamma profondamente aggiornata, frutto diretto del feedback dei clienti e di una strategia orientata a rafforzare prestazioni, tecnologia e valore complessivo. L’annuncio ufficiale arriva da Auburn Hills, Michigan, e conferma come il pick-up full size del marchio Ram continui a rappresentare un riferimento nel segmento.

La novità più significativa è il ritorno del motore HEMI V-8 eTorque da 5,7 litri, una scelta fortemente voluta dalla clientela e che riporta in gamma un’unità simbolo del DNA Ram. Accanto a questo, debutta di serie lo scarico GT Performance, pensato per enfatizzare carattere e sound. Tornano inoltre gli allestimenti Express e Black Express, disponibili con tutte le configurazioni di cabina e cassone, pensati per offrire uno stile distintivo a un prezzo competitivo. La palette colori si arricchisce con nuove tinte come Molten Red Pearl-Coat, Silver Zynith e il futuro Serrano-Green Metallic.

La gamma motori si conferma tra le più complete del segmento. Oltre al V-8, troviamo il Pentastar V-6 eTorque da 305 CV e i moderni sei cilindri in linea Hurricane biturbo da 420 e 540 CV, tutti abbinati a cambi automatici a otto rapporti. Le capacità restano un punto di forza: il traino massimo arriva fino a 11.610 libbre, mentre il carico utile tocca le 2.360 libbre a seconda della motorizzazione.

Ram 1500 My26

Sul fronte telaistico, le sospensioni posteriori a cinque bracci con molle elicoidali e le sospensioni pneumatiche attive, uniche nel segmento, garantiscono comfort, efficienza e versatilità su strada e in off-road. Il cassone offre soluzioni avanzate come il sistema RamBox, illuminazione LED e portellone multifunzione.

L’abitacolo alza ulteriormente l’asticella tecnologica con il touchscreen Uconnect 5 da 14,5 pollici, display passeggero da 10,25 pollici e sistemi di assistenza alla guida di livello 2+. Comfort e qualità premium sono assicurati da sedili massaggianti, audio Klipsch da 1.228 watt e uno spazio interno ai vertici della categoria. Una proposta che consolida il Ram 1500 come uno dei pick-up più completi e avanzati sul mercato.

