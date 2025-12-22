Ram 1500: le novità per il 2026

Il Ram 1500 si prepara ad affrontare il 2026 con una gamma profondamente aggiornata, frutto diretto del feedback dei clienti e di una strategia orientata a rafforzare prestazioni, tecnologia e valore complessivo. L’annuncio ufficiale arriva da Auburn Hills, Michigan, e conferma come il pick-up full size del marchio Ram continui a rappresentare un riferimento nel segmento.

Ecco tutte le novità relative al pickup Ram 1500 per quanto concerne il 2026

La novità più significativa è il ritorno del motore HEMI V-8 eTorque da 5,7 litri, una scelta fortemente voluta dalla clientela e che riporta in gamma un’unità simbolo del DNA Ram. Accanto a questo, debutta di serie lo scarico GT Performance, pensato per enfatizzare carattere e sound. Tornano inoltre gli allestimenti Express e Black Express, disponibili con tutte le configurazioni di cabina e cassone, pensati per offrire uno stile distintivo a un prezzo competitivo. La palette colori si arricchisce con nuove tinte come Molten Red Pearl-Coat, Silver Zynith e il futuro Serrano-Green Metallic.

La gamma motori si conferma tra le più complete del segmento. Oltre al V-8, troviamo il Pentastar V-6 eTorque da 305 CV e i moderni sei cilindri in linea Hurricane biturbo da 420 e 540 CV, tutti abbinati a cambi automatici a otto rapporti. Le capacità restano un punto di forza: il traino massimo arriva fino a 11.610 libbre, mentre il carico utile tocca le 2.360 libbre a seconda della motorizzazione.

Advertisement

Sul fronte telaistico, le sospensioni posteriori a cinque bracci con molle elicoidali e le sospensioni pneumatiche attive, uniche nel segmento, garantiscono comfort, efficienza e versatilità su strada e in off-road. Il cassone offre soluzioni avanzate come il sistema RamBox, illuminazione LED e portellone multifunzione.

L’abitacolo alza ulteriormente l’asticella tecnologica con il touchscreen Uconnect 5 da 14,5 pollici, display passeggero da 10,25 pollici e sistemi di assistenza alla guida di livello 2+. Comfort e qualità premium sono assicurati da sedili massaggianti, audio Klipsch da 1.228 watt e uno spazio interno ai vertici della categoria. Una proposta che consolida il Ram 1500 come uno dei pick-up più completi e avanzati sul mercato.