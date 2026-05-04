Fiat 600e e Abarth 600e diventano più accessibili in UK grazie ad un ricco bonus

Fiat e Abarth rafforzano la propria offensiva elettrica nel Regno Unito. La Fiat 600e e la Abarth 600e rientrano ora nel programma governativo britannico Electric Car Grant, che prevede un incentivo da 1.500 sterline per i veicoli elettrici conformi a specifici criteri ambientali e di sostenibilità. Una misura che rende più competitivo l’accesso alla mobilità a zero emissioni, sia per chi cerca un crossover compatto da tutti i giorni sia per chi vuole un’elettrica dal carattere sportivo.

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La Fiat 600e e la Abarth 600e rientrano ora nel programma governativo britannico Electric Car Grant

Per la Fiat 600e, il grant si somma al riposizionamento dei prezzi introdotto all’inizio del 2026. Il risultato è un prezzo di partenza nel Regno Unito pari a 25.495 sterline, incentivo incluso. Secondo Fiat, il vantaggio complessivo rispetto ai listini di dicembre 2025 arriva a 4.785 sterline, un dato significativo in un mercato in cui il prezzo resta uno dei principali ostacoli alla diffusione dell’elettrico.

La Fiat 600e punta su una formula concreta: carrozzeria da crossover compatto, design italiano, abitacolo pensato per l’uso quotidiano e guida a zero emissioni allo scarico. Fiat sottolinea anche i benefici legati ai costi di gestione più contenuti, alla manutenzione ridotta e alla praticità per chi vuole avvicinarsi all’elettrico senza rinunciare a comfort e versatilità.

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Accanto alla proposta Fiat, c’è anche la Abarth 600e, che porta lo stesso incentivo in una dimensione più prestazionale. Anche il modello dello Scorpione beneficia del contributo da 1.500 sterline e viene proposto nel Regno Unito da 32.495 sterline on-the-road, sempre considerando il grant e gli adeguamenti di prezzo introdotti a inizio 2026.

La Abarth 600e interpreta l’elettrificazione con un’impostazione più dinamica: coppia immediata, risposta pronta, assetto orientato al piacere di guida e una presenza scenica più marcata. Il modello vuole tradurre il DNA sportivo Abarth nell’era elettrica, mantenendo un equilibrio tra prestazioni, fruibilità quotidiana ed efficienza.

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Per entrambi i marchi, l’accesso al grant britannico rappresenta un passaggio importante. Non si tratta soltanto di un vantaggio economico, ma di un riconoscimento del posizionamento dei due modelli all’interno di una mobilità elettrica più sostenibile e accessibile. In un contesto in cui carburanti, costi di gestione e transizione energetica incidono sempre di più sulle scelte degli automobilisti, Fiat 600e e Abarth 600e provano a intercettare due esigenze diverse: razionalità e praticità da una parte, emozione e performance dall’altra.