Una Honda da un milione di dollari marcisce in un parcheggio di Tokyo

Tokyo sa tenere i segreti meglio di chiunque altro. Dietro la facciata anonima di un edificio come mille altri, una sagoma bassa e gialla è ferma da anni. È una Honda NSX-R di prima generazione, 483 esemplari prodotti in tutto il mondo, tutti con guida a destra e tutti destinati al solo mercato giapponese. Una delle Honda più costose mai passate in asta. Ricoperta di polvere.

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Le foto di questa NSX sono emerse su Reddit, pubblicate da un utente del subreddit r/carspotting, e hanno fatto il giro della community con la velocità che ci si aspetta quando qualcosa colpisce davvero. La carrozzeria giallo brillante è quasi grigia sotto lo strato di polvere accumulato, ma la struttura è intatta. Nessun danno, nessuno che abbia pensato di approfittarsene. Siamo a Tokyo, e persino una supercar abbandonata rimane al suo posto, con qualche impronta digitale nella polvere come unica traccia di curiosità umana.

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Il perché è dove la storia si complica. Su Reddit, l’ipotesi più accreditata è che il proprietario sia deceduto, lasciando l’auto intrappolata in un limbo burocratico da cui in Giappone è quasi impossibile uscire. Senza documenti, senza un erede in grado di sbrigare le pratiche, un veicolo può semplicemente restare dov’è.

Il sistema dello shaken, la revisione obbligatoria giapponese con tasse che crescono con l’età del veicolo, fa il resto: molti proprietari preferiscono abbandonare un’auto piuttosto che continuare a mantenerla in regola. Per una NSX-R, questo scenario è qualcosa di più di un peccato.

Parliamo di un’auto derivata dalla NSX sviluppata con il contributo di Ayrton Senna, alleggerita, irrigidita, portata all’estremo. Un motore V6 da 3,2 litri e 276 CV ufficiali, che gli intenditori avvicinano ai 300. Un giro al Nürburgring in 7 minuti e 56 secondi nel 2002.

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Il valore medio di mercato oggi si aggira sui 350.000 euro, con esemplari che hanno già superato il milione in asta, l’ultimo aggiudicato a 1,06 milioni di dollari. Il tasso di vendita è al 90% e il prezzo continua a salire, trainato da una nuova generazione di collezionisti JDM che sa esattamente cosa sta comprando.

Il problema è che questa NSX-R potrebbe non arrivare mai in asta. Potrebbe finire in discarica per una questione di carta bollata. E l’intera community automobilistica mondiale sta guardando quel parcheggio di Tokyo sperando che qualcuno trovi una soluzione.