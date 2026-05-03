Top Marques Monaco 2026: auto da sogno nel glamour di Monte Carlo

Si avvicina l’edizione 2026 di uno dei saloni automobilistici più attesi ed esclusivi al mondo. Top Marques Monaco è ormai alle porte. Il prestigioso evento, accolto presso il Grimaldi Forum di Monte Carlo, andrà in scena dal 7 al 10 maggio, con un esclusivo cocktail di anteprime il 6 maggio. Sarà degno, ancora una volta, della magia del salotto dei Grimaldi, ma con una marcia in più rispetto agli anni precedenti. La kermesse promette di essere la più emozionante di sempre.

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Per il pubblico si profila un’esperienza indimenticabile, con una spettacolare vetrina di auto da sogno. Attesi alcuni debutti di supercar, oltre a tanto lusso e innovazione. Sarà un rendez-vous di immenso fascino, destinato a lasciare il segno. Giunto alla 21ª edizione, Top Marques Monaco andrà in scena ancora una volta sotto l’alto patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

Nel 2026 saranno esposti oltre 235 veicoli, su 11.500 metri quadri di superficie, nel Principato di Monaco. Cifre che ne fanno l’edizione più grande e assortita di sempre, pronta ad accogliere al meglio i visitatori, provenienti da tutto il mondo. Lo scorso anno i numeri messi a segno, come sottolinea il direttore Emeric Garcia, sono stati strepitosi, con un record di ospiti e numerose vendite concluse durante e dopo la manifestazione. Ora si affaccia all’orizzonte una nuova edizione, diversa da qualsiasi altra vista prima.

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Foto Top Marques Monaco

Cresce la curiosità e l’attesa per questo evento salonistico, che proietta in un mondo da mille e una notte. Come già scritto, Top Marques 2026 presenterà 16 anteprime mondiali ed europee, tra cui l’Audi RS5, le Zeekr 7GT e Zeekr 001, la Baltasar e la Krafla di Giamaro Automobili. Quest’ultima è una hypercar italiana dotata di un motore V12 aspirato con quattro turbocompressori, capace di erogare la sorprendente potenza di 2.157 cavalli. Non mancheranno all’appello modelli di marchi iconici come Bugatti, Pagani, Maserati e Ferrari, solo per citarne alcuni.

Il padiglione dedicato alle supercar sarà il cuore pulsante dell’evento. Qui si celebreranno il patrimonio e l’innovazione automobilistica, con incredibili opere d’arte frutto dell’estro e dell’ingegneria umana. Il leggendario marchio francese Delage farà un grande ritorno con l’hypercar D12, che vanta un design forte e un motore V12.

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Per la prima volta, nel 2026 Top Marques Monaco ospiterà un padiglione dedicato ai Luxury Tuners, dando spazio a marchi rinomati del settore, come Mansory, ABT Sportsline, Techart, Urban Automotive ed Elite Wrap. Questi espositori metteranno in mostra alcune opere su misura, frutto dei loro processi di personalizzazione. In tale ambito si segnala la presentazione, in anteprima mondiale, della Mansory Carbonado X, basata sulla Lamborghini Revuelto, con pannelli realizzati in fibra di carbonio forgiata.

Non mancheranno gli spazi dedicati alle motociclette, ma qui ci interessano le auto. Spettacolari quelle messe in vetrina da RM Autosport, con il famosissimo Raoul Marchisio, diventato nel tempo una star del web. Da segnalare la Ferrari 250 GTO restaurata, esposta da AVD Revival. Anche la Collezione di Auto di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Automobile di Mulhouse, farà la sua parte, offrendo alla visione degli ospiti, fra le altre, una delle sei Bugatti Royale Type 41.

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Per la prima volta, i visitatori potranno votare i loro espositori preferiti in tre categorie diverse: supercar, tuning e auto classiche. Top Marques Monaco 2026 è supportato da sponsor di spicco, tra cui Dassault Aviation ed EX JETS. Per il pubblico si profila un’esperienza indimenticabile, tra auto da sogno, in una cornice ambientale da mille e una notte, dove il glamour e la Dolce Vita sono di casa.

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno e per l’elevata affluenza di visitatori, in particolare durante il fine settimana, gli organizzatori di Top Marques 2026 consigliano vivamente agli ospiti di acquistare i biglietti in anticipo per garantire l’accesso prioritario e una visita senza intoppi.

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Fonte | Top Marques Monaco 2026