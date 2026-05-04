Jeep Wagoneer S: esemplare con appena 147 km venduto a prezzo stracciato

La Jeep Wagoneer S nasceva come una delle elettriche più ambiziose del marchio americano. Ma un esemplare praticamente nuovo, con appena 147 km percorsi, è stato appena venduto negli USA su Bring a Trailer per 38.500 dollari, circa 30.000 dollari in meno rispetto al prezzo originale. Un caso che racconta con forza quanto possa essere dura la svalutazione nel mercato dei veicoli elettrici.

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Una Jeep Wagoneer S praticamente nuova è stata venduta con un enorme sconto

L’auto in questione è una Wagoneer S Limited 4xe in colore bianco, equipaggiata con il pacchetto Dark Appearance. Il prezzo di listino era di 67.195 dollari, includendo trasporto e optional. A bordo non mancavano dotazioni importanti: tetto panoramico, sedili anteriori e volante riscaldati, telecamere a 360 gradi, cruise control adattivo, smartphone mirroring wireless, display da 12,3 pollici e impianto audio Alpine a nove altoparlanti.

Anche dal punto di vista tecnico, la scheda resta interessante. La Wagoneer S Limited dispone di doppio motore elettrico, trazione integrale, 500 CV e 710 Nm di coppia. La batteria da 100 kWh promette un’autonomia dichiarata di 473 km, un valore non da primato ma comunque adeguato per un SUV elettrico familiare e ben accessoriato.

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Il problema è il contesto. La Jeep Wagoneer S è arrivata in una fase in cui il mercato americano delle elettriche premium ha rallentato. Prezzi elevati, infrastruttura di ricarica, incentivi meno favorevoli e maggiore prudenza degli acquirenti hanno pesato sulle vendite.

La fine del credito d’imposta federale da 7.500 dollari ha aggravato la situazione. Dopo oltre 10.000 unità vendute in tre trimestri, le consegne sarebbero scese a 613 esemplari nei due trimestri successivi. Jeep ha già deciso di saltare il model year 2026, puntando direttamente alla Wagoneer S 2027 con miglioramenti a batteria, software, interni e porta di ricarica NACS. Intanto, chi ha acquistato questo esemplare a 38.500 dollari si è portato a casa un SUV elettrico da 500 CV quasi nuovo. Un affare, almeno sulla carta.