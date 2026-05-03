Alfa Romeo 6C torna a far sognare: l’ipotesi digitale che sfida Corvette e Mustang riaccende la passione

Negli Stati Uniti i motori termici ad alte prestazioni stanno vivendo una sorta di seconda giovinezza. Tra V8 ruggenti, sei cilindri biturbo e muscle car sempre più estreme, marchi come Ford e Chevrolet continuano a puntare forte sulle prestazioni, mentre l’elettrico rallenta dopo la fine degli incentivi federali. In questo scenario si inserisce una suggestione affascinante firmata dal designer digitale Giorgi Tedoradze, che ha immaginato una moderna Alfa Romeo 6C capace di tenere testa a icone come la Chevrolet Corvette e la Ford Mustang Dark Horse.

Advertisement

Un render apparso sul web nei giorni scorsi ipotizza il design di una futura Alfa Romeo 6C

Il progetto, pur essendo solo un render, colpisce per equilibrio e credibilità. L’idea è quella di una sportiva a motore centrale, compatta e filante, con uno stile che richiama l’anima più pura di Alfa Romeo. Anche il nome 6C non è scelto a caso: è un chiaro omaggio alle storiche Alfa a sei cilindri prodotte tra il 1927 e il 1954.

Sotto il cofano, nella visione del designer, potrebbe trovare posto il V6 2.9 biturbo già utilizzato su Giulia e Stelvio Quadrifoglio, un motore capace di superare i 530 CV nelle versioni più spinte. Numeri che, uniti a una struttura leggera, darebbero vita a una sportiva pronta a giocarsela ad armi pari con le rivali americane.

Advertisement

Al momento purtroppo non ci sono conferme ufficiali che la casa automobilistica del biscione pensi ad un ritorno sul mercato di questo mitico modello magari in edizione limitatissima, ma la nascita di Bottega Fuoriserie ovviamente lascia aperto qualche spiraglio per il futuro. Una nuova Alfa Romeo 6C moderna potrebbe diventare il simbolo di un’Alfa Romeo più emozionale, capace di andare oltre SUV e crossover.