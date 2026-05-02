Nuove Fiat Pandina, Jeep Renegade e Alfa Giulia/Stelvio: il 2028 anno della rinascita di Stellantis in Europa

Tra fine 2027 e prima parte del 2028 debutteranno alcune auto molto attese che potrebbero rappresentare per certi versi una sorta di rinascita in Europa per il gruppo Stellantis. Ci riferiamo in particolare a modelli quali le nuove Fiat Pandina, Jeep Renegade, e Alfa Romeo Giulia/Stelvio. Se queste ultime due sono praticamente certe di arrivare quell’anno, dato che è stato ufficialmente confermato dal CEO del brand, per le altre due al momento sono solo supposizioni.

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Nuove Fiat Pandina, Jeep Renegade e Alfa Romeo Giulia e Stelvio: il 2028 potrebbe essere un anno decisivo per il futuro di Stellantis

La nuova Fiat Pandina sappiamo che arriverà con certezza entro la fine del decennio e che sarà prodotta come l’attuale generazione presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano. Secondo recenti indiscrezioni la vettura sarà protagonista di una concept car che sarà svelata al Salone dell’Auto di Parigi del 2026. La versione di produzione invece potrebbe essere svelata entro fine 2027 o al massimo agli inizi del 2028. Nascerà su una nuova piattaforma che condividerà anche con la futura Fiat 500 e forse anche con una vettura di Citroen e una di Leapmotor.

La nuova Fiat Pandina avrà uno stile molto diverso dal modello attuale più vicino a quello della Grande Panda ma anche con richiami alla prima generazione di Panda degli anni ’80. Arriverà sul mercato di sicuro in versione ibrida ed elettrica molto probabile anche a benzina. In tutti i casi non verranno superati i 15 mila euro di prezzo con la possibilità che la versione ibrida parta anche da meno. Se poi ci sarà il benzina si tratterà di una vettura davvero accessibile.

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Altro modello molto atteso è la nuova Jeep Renegade. A differenza della nuova Fiat Pandina il suo ritorno non è stato ancora ufficialmente confermato, anche se pare molto probabile. Si dice che possa guadagnare qualche centimetro e anche lei subirà un bel cambiamento estetico per avere uno stile più vicino a quello del resto della gamma di Jeep. Arriverà sul mercato sicuramente in versione ibrida ed elettrica, mentre appare molto probabile anche una variante a benzina. Del resto Stellantis ha detto chiaramente che nei prossimi anni opterà per una strategia multi-energia. La piattaforma sarà nuova e la vettura andrà a collocarsi tra Avenger e Compass colmando un vuoto nella gamma di Jeep.

Infine le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che come detto arriveranno nel 2028 e saranno prodotte a Cassino. In base alle ultime dichiarazioni del CEO Santo Ficili alla stampa inglese utilizzeranno la piattaforma STLA Large fortemente modificata per ospitare motori ibridi e anche a benzina. Il design rispetto al progetto iniziale potrebbe aver subito cambiamenti importanti e questo è il motivo del loro rinvio al 2028. Inizialmente infatti il loro debutto doveva avvenire nel 2026. La versione Quadrifoglio sarà ancora la top di gamma e probabilmente arriverà sul mercato in duplice versione: elettrica e termica con motore V6 2.9 aggiornato per rispettare le normative sulle emissioni previste in Europa.

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Sulle nuove Fiat Pandina, Jeep Renegade e Alfa Romeo Giulia e Stelvio ne sapremo molto probabilmente di più dopo il 21 maggio quando il CEO Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo Stellantis.