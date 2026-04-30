Jeep Avenger mostra per la prima volta in Brasile il suo nuovo design

Di recente, Rio de Janeiro ha accolto una protagonista speciale del mondo automotive: la nuova Jeep Avenger. Il SUV compatto del marchio Jeep si è mostrato per la prima volta in pubblico con il suo nuovo design, anticipando così il lancio ufficiale. Si tratta delle prime immagini senza veli per la versione aggiornata del SUV che di recente era stato mostrato nella prima immagine teaser. Una cornice importante per un debutto di grande visibilità, legato all’evento internazionale “Todo Mundo no Rio” (“Tutti a Rio”). In questa occasione, la Avenger ha ricoperto un ruolo di primo piano, diventando l’auto ufficiale della manifestazione e confermando la volontà di Jeep di rafforzare la presenza del modello anche su scenari globali.

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Ancora prima del suo lancio ufficiale, la nuova Jeep Avenger è apparsa per le strade di Rio de Janeiro

La meravigliosa città è il palcoscenico ideale per questo legame con il mondo della musica e, proprio come una pop star che sfila per Rio, il nuovo Jeep Avenger fa il suo debutto mondiale sul suolo carioca! Il modello, che verrà prodotto nella vicina Porto Real, ha partecipato a un’importante missione ancor prima di arrivare sul mercato brasiliano. La nuova Jeep Avenger ha già mostrato alcune delle sue caratteristiche più sorprendenti, come le sette prese d’aria illuminate, i miglioramenti al design esterno e, come ogni Jeep, tanta personalità e autenticità.

“Non è facile portare un modello in strada ancora prima del suo lancio, ma solo l’Avenger sarebbe in grado di assolvere a una missione così importante a Rio de Janeiro”, commenta Hugo Domingues, responsabile Jeep per il Sud America. “Questa è la prima apparizione pubblica del nuovo Jeep Avenger, e avviene qui in Brasile, a conferma dell’importanza del nostro Paese e di come ci stiamo preparando al meglio per il suo lancio, che avverrà a breve”, ha concluso Hugo Domingues.