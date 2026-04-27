Lancia Corse conquista il Rally Islas Canarias

Yohan Rossel e il copilota Arnaud Dunand confermano l’ottimo feeling con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Dopo il successo ottenuto al Rally di Croazia, il 31enne francese ha conquistato un’altra vittoria di peso al Rally delle Isole Canarie, quinto appuntamento del Mondiale Rally FIA, imponendosi nella categoria WRC2.

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L’equipaggio francese domina il Rally delle Isole Canarie con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Il successo è maturato soprattutto nella prima parte della gara, quando Rossel ha aumentato progressivamente il margine sugli avversari, firmando cinque scratch consecutivi nella giornata di venerdì. Al termine del rally, il francese ha chiuso con 6 migliori tempi su 18 prove speciali, risultato che gli ha permesso di salire in testa alla classifica WRC2.

Nella giornata di sabato, tra pioggia, asfalto scivoloso, sole e caldo, Rossel e Dunand hanno gestito con lucidità le difficoltà. Assetto e pneumatici si sono rivelati decisivi, riportando Lancia Corse HF sul gradino più alto del podio. Ottima prestazione anche per Nikolay Gryazin e il suo copilota Konstantin Aleksandrov. L’equipaggio ha perso terreno all’inizio a causa del sottosterzo nella SS5, ma ha messo in atto un’impressionante rimonta. Gryazin ha lottato con forza nella seconda parte della gara, risalendo la classifica fino a chiudere la giornata di sabato appena fuori dalla top five, dimostrando anche un ottimo ritmo con la vittoria di tappa.

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Grazie alle prestazioni di entrambi gli equipaggi, Lancia Corse HF consolida ulteriormente il suo vantaggio nella classifica a squadre del WRC2. Il campionato si sposta ora al Rally del Portogallo tra due settimane, dove riprenderà l’azione.

Roberta Zerbi, CEO Lancia ha dichiarato: “ Questa vittoria di Yohan è motivo di grande orgoglio per Lancia e conferma la competitività della Ypsilon Rally2 HF Integrale nel campionato WRC2. Riflette uno straordinario lavoro di squadra e lancia un segnale forte sul nostro ritorno ai massimi livelli del rally. È inoltre incredibilmente gratificante vedere la passione e l’entusiasmo dei tifosi Lancia, la cui energia rende momenti come questo ancora più speciali ”.

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Yohan Rossel, Pilota Ufficiale WRC2, Lancia Corse HF ha dichiarato: “È una sensazione fantastica tornare a vincere dopo la Croazia. Onestamente, tutto è stato perfetto, dalla scelta delle gomme all’assetto della vettura. Possiamo essere davvero contenti del lavoro del team e del mio copilota; hanno fatto un lavoro eccellente. Il secondo giorno abbiamo spinto la macchina al limite, poi abbiamo cercato di gestire il ritmo, ma non è stato facile perché la lotta per il secondo posto è stata molto intensa e tutti spingevano al massimo. Ora l’obiettivo per il Portogallo è lo stesso, la stessa ambizione. Possiamo essere molto soddisfatti di questo risultato”.