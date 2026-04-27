Rosso Festival 2026: L’anima Alfa Romeo celebrata al leggendario Mas du Clos

Dopo il successo della prima edizione, il Rosso Festival conferma nel 2026 la sua identità di appuntamento dedicato alla passione Alfista. L’evento nasce per riunire gli appassionati attorno ai valori che da sempre definiscono Alfa Romeo: design, sportività, tradizione e piacere di guida.

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200 Alfa Romeo, dagli anni ’60 ad oggi, hanno condiviso una passione immutata per due giorni sul leggendario circuito del Mas du Clos

A fare da scenario sarà ancora una cornice di grande fascino. Nel cuore della Creuse, il Mas du Clos offrirà un palcoscenico ideale per celebrare un marchio leggendario. Il circuito, apprezzato per il suo tracciato tecnico e per la sua storia, ospiterà un raduno unico, tra sessioni in pista, momenti di condivisione e iniziative dedicate al patrimonio Alfa Romeo.

Nel paddock e in pista, i partecipanti hanno potuto ammirare una straordinaria varietà di modelli, a testimonianza dell’evoluzione stilistica e tecnologica della Biscione nel corso dei decenni. Berline sportive, coupé iconiche, spider leggendarie e modelli recenti componevano una selezione eclettica e al tempo stesso profondamente rappresentativa del DNA Alfa Romeo.

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Dalle Alfa Romeo storiche che hanno segnato l’età d’oro del marchio fino agli ultimi modelli che ne incarnano la rinascita, il Rosso Festival 2026 ha offerto un vero e proprio viaggio nel tempo. Ogni vettura raccontava una storia, ogni generazione testimoniava la fedeltà di una comunità animata dalla stessa passione, tramandata di generazione in generazione.

Questa coesistenza tra tradizione e modernità ha dimostrato, ancora una volta, l’unicità di Alfa Romeo nel panorama automobilistico: un marchio capace di unire le persone attorno a valori senza tempo, pur rimanendo risolutamente proiettato verso il futuro. Al di là delle auto, il Rosso Festival è soprattutto un’avventura umana. Per due giorni, appassionati, collezionisti e intenditori hanno condiviso il loro amore per il marchio in un’atmosfera amichevole, autentica e profondamente appassionata.

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Sessioni in pista, discussioni sui modelli esposti e momenti conviviali hanno scandito l’evento, confermando il legame unico che unisce Alfa Romeo ai suoi clienti e club. Il Rosso Festival si è così affermato come un evento di aggregazione, dove il brivido della guida si vive appieno e collettivamente. Con l’edizione 2026, il Rosso Festival consolida la sua posizione tra i principali eventi Alfa Romeo in Francia. Dopo Charade nel 2025, Mas du Clos ha conferito a questo raduno una nuova dimensione, rafforzandone il ruolo di punto di riferimento per la comunità Alfa Romeo.

Alfa Romeo Francia ringrazia tutti i partner e i partecipanti che hanno contribuito al successo di questa edizione 2026 e conferma il suo impegno a sostenere questi eventi che danno vita sul territorio alla passione del marchio. Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo Francia: “Il Rosso Festival illustra perfettamente il DNA di Alfa Romeo: una passione sincera, condivisa e tramandata, capace di riunire in un unico luogo modelli che abbracciano oltre 70 anni di storia. Vedere 200 Alfa Romeo sfrecciare sul circuito del Mas du Clos, in un’atmosfera così autentica, è motivo di grande orgoglio. Questi eventi sono fondamentali per mantenere vivo il marchio, il suo patrimonio e il legame unico che abbiamo con la nostra comunità.”