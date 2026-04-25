Audi lavora su una variante sportiva della Q5? Ecco come sarebbe

Audi potrebbe essere al lavoro su una RS Q5, un modello che nella storia del marchio non è mai esistito e che andrebbe a riempire un vuoto nella gamma sportiva di Ingolstadt. Le immagini di un prototipo circolate negli ultimi giorni mostrano un muletto con passaruota allargati e una carreggiata più generosa rispetto alla futura SQ5, montato su pneumatici di misura importante che fanno pensare a qualcosa di diverso dalla semplice variante S.

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Audi, ecco come potrebbe essere la versione RS della Q5

L’ipotesi avrebbe anche una sua logica rispetto alla direzione che Audi Sport sembra aver preso di recente, visto che la distribuzione delle versioni più prestazionali lungo la gamma sta cambiando rispetto agli schemi seguiti fino a oggi. Portare la sigla RS anche sulla Q5, che resta uno dei SUV più venduti della casa, significherebbe aprire una fascia di mercato finora lasciata scoperta e dare al modello un tetto prestazionale che non ha mai avuto.

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Dal punto di vista tecnico la base più probabile sarebbe il powertrain ibrido plug-in già adottato dalla nuova RS 5, costruito attorno a un V6 biturbo 2.9 da circa 639 cavalli complessivi e 825 Nm di coppia. Un salto enorme rispetto ai 367 cavalli della SQ5 attuale, che però porterebbe con sé anche un aumento di peso non trascurabile, come già successo su altri modelli plug-in ad alte prestazioni del gruppo Volkswagen. La sfida resta proprio quella di tenere la dinamica di guida all’altezza di una RS nonostante una massa più alta, lavorando di telaio, assetto ed elettronica per non perdere carattere. L’ibridazione garantirebbe in compenso un’autonomia in elettrico nell’ordine degli 80 km WLTP, un dato utile soprattutto sul fronte normativo.

C’è però anche un’altra possibilità. Quel prototipo potrebbe non essere affatto una futura Audi ma una base di sviluppo per una Porsche a motore termico derivata dalla piattaforma della Q5. Le difficoltà commerciali del nuovo Macan elettrico avrebbero riaperto alcune valutazioni interne al gruppo, e questo rende il quadro meno scontato di quanto sembri a prima vista.

Se la RS Q5 dovesse davvero arrivare, comunque, i tempi non sarebbero brevi. Lo stato ancora acerbo del prototipo fa pensare a un debutto non prima del 2027, con un prezzo che potrebbe collocarsi nell’orbita della RS 5, quindi attorno ai 118.000 euro o probabilmente oltre. Nel frattempo, AutoMoto ha immaginato come potrebbe essere il modello realizzando un render.