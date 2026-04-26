Alfa Romeo Stelvio Diesel, occasione premium: il SUV del Biscione riparte da 449 euro al mese

In attesa di avere le prime notizie ufficiali a proposito della futura generazione, notizie che potrebbero arrivare già nel corso del prossimo mese di maggio, Alfa Romeo Stelvio torna sotto i riflettori con una promozione che può interessare chi sta valutando un SUV premium senza affrontare subito l’intero prezzo d’acquisto. La proposta riguarda la Stelvio 2.2 Turbo Diesel 210 CV Sprint, disponibile a partire da 449 euro al mese con una formula di finanziamento che prevede anticipo, rate mensili e valore futuro garantito.

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La versione diesel di Alfa Romeo Stelvio protagonista di una promozione interessante

L’offerta è indicata come valida fino al 30 aprile 2026, ma è possibile che una formula simile venga riproposta anche a maggio, come spesso accade con iniziative commerciali di questo tipo. Naturalmente, condizioni, importi e disponibilità andranno verificati presso i concessionari aderenti.

Nel dettaglio, il piano prevede un anticipo di 9.439 euro e 47 rate mensili da 449 euro, con una rata finale residua pari a 27.960 euro. Il finanziamento include TAN fisso al 4,49% e TAEG al 5,33%, con contributo dei concessionari aderenti e permuta del veicolo usato. Il prezzo promozionale è di 51.310 euro, rispetto a un prezzo di listino di 62.850 euro.

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Il vantaggio principale di questa formula è la maggiore flessibilità. Chi sceglie Alfa Romeo Stelvio non deve necessariamente immobilizzare subito l’intero capitale, ma può utilizzare l’auto per un periodo definito e decidere alla fine se tenerla, cambiarla o restituirla, in base alle proprie esigenze.

La versione Sprint offre una dotazione già completa e coerente con il posizionamento del modello: sistemi di guida assistita di livello 2, fari full LED matrix adattivi con funzionalità dinamiche e portellone elettrico. A questo si aggiunge il motore diesel da 210 CV, una soluzione ancora interessante per chi percorre molti chilometri e cerca un buon equilibrio tra prestazioni e consumi.

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Con un chilometraggio massimo previsto di 80.000 km, la promozione rende Alfa Romeo Stelvio una proposta concreta per chi desidera entrare nel mondo Alfa Romeo con una formula più gestibile e, molto probabilmente, destinata a restare attuale anche nel mese di maggio.