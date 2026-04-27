FIAT sponsor ufficiale del Moto Travel Fest 2026

FIAT è stata sponsor ufficiale del Moto Travel Fest 2026, il principale appuntamento argentino dedicato a moto, viaggi e avventura. L’evento si è svolto dal 24 al 26 aprile, dalle 9:30 alle 20:00, presso l’Enduro Park Argentina, richiamando appassionati e viaggiatori alla ricerca di esperienze outdoor.

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Per l’occasione, il marchio era presente con uno stand pensato per valorizzare la propria gamma e dialogare con un pubblico attento a funzionalità, versatilità e capacità di risposta. Protagonisti dell’esposizione sono stati tre modelli chiave nel segmento pickup: Fiat Strada, Fiat Toro e il nuovo Fiat Titano, veicoli pensati per accompagnare lavoro, tempo libero e avventura.

Fiat protagonista con i suoi modelli in Argentina al Moto Travel Fest 2026

Inoltre, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere Fiat in prima persona attraverso i test drive di Fiat Toro e Fiat Titano, due veicoli preparati a dimostrare le loro prestazioni su terreni impegnativi e in scenari in cui resistenza e capacità sono fondamentali.

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Per il terzo anno consecutivo, il Moto Travel Fest ha riunito migliaia di appassionati di fuoristrada e turismo in una cornice unica, pensata per un’avventura completa su due ruote. Con oltre 6.000 visitatori alla scorsa edizione, più di 40 marchi partecipanti e una forte presenza sui media e sui social network, l’evento si è affermato come il principale punto d’incontro tra i brand e il loro pubblico.

La partecipazione del marchio ha avuto come obiettivo quello di connettere la sua offerta con un pubblico appassionato di movimento, tecnologia ed esperienze autentiche, in una location pensata appositamente per gli appassionati di moto, i viaggiatori e gli amanti dell’adrenalina. Per tre giorni, i partecipanti hanno potuto godere di esposizioni, test drive, proposte culinarie e una varietà di esperienze legate al mondo dell’avventura.

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In questo modo, FIAT continua a consolidare il proprio posizionamento con proposte che si connettono con nuovi pubblici e stili di vita, accompagnate da esperienze che trascendono il prodotto e rafforzano il legame emotivo con i suoi consumatori.