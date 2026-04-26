Fiat 600, Grande Panda e Lancia Ypsilon: la mossa che può riaccendere le vendite

Fiat 600, Grande Panda e Lancia Ypsilon puntano su una ricetta semplice ma potenzialmente decisiva: una versione benzina con cambio manuale. Una scelta che potrebbe incidere in modo concreto sui volumi di vendita, soprattutto in una fase in cui il prezzo resta uno dei fattori principali nella decisione d’acquisto.

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L’introduzione della versione a benzina con cambio manuale riaccende le vendite di Fiat Grande Panda, 600 e Lancia Ypsilon

Il motivo è chiaro. Il cambio manuale ha costi di produzione inferiori rispetto a un automatico o a un doppia frizione e consente di abbassare la soglia d’accesso al modello. Nei segmenti compatti, dove anche poche migliaia di euro possono spostare la scelta finale, questa soluzione diventa un’arma commerciale importante.

La Grande Panda ha già dimostrato quanto conti l’accessibilità. Nel primo trimestre 2026 il modello ha superato le 21.000 unità vendute in Europa, conquistando una posizione di rilievo anche in Italia, dove si è piazzato tra le auto più vendute del periodo. La traiettoria potrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi con l’arrivo della versione a guida destra per il Regno Unito e della variante turbo benzina da 100 cavalli con cambio manuale a sei marce, destinata ad affiancare elettrica e ibrida.

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Per la Fiat 600 il ragionamento è simile, ma il punto di partenza è diverso. Nel primo trimestre 2026 il modello ha registrato 14.259 immatricolazioni europee, in flessione rispetto allo stesso periodo del 2025. L’introduzione di una versione benzina manuale potrebbe quindi ampliare la platea di clienti e rendere il SUV compatto più competitivo nella fascia d’ingresso.

Discorso analogo per la Lancia Ypsilon, oggi ancora alla ricerca di maggiore slancio commerciale. In un mercato sempre più elettrificato, il manuale resta una soluzione apprezzata da molti automobilisti italiani. Prezzo più basso, meccanica semplice e maggiore accessibilità potrebbero trasformarsi nella leva giusta per rilanciare tre modelli chiave dell’area Stellantis.