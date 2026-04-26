Auto Moto Napoli Expo 2026: verso il grande evento

Si avvicina a passo spedito l’edizione 2026 di Auto Moto Napoli Expo, evento di riferimento della passione motoristica nel centro-sud Italia, in programma dal 4 al 7 giugno. Anche se giovane, questo rendez-vous ha già mostrato nella prima edizione dello scorso anno il suo potenziale e la sua forza attrattiva.

Advertisement

Nel 2025 si sono registrati oltre 40 mila spettatori e 150 espositori, che hanno messo in vetrina le loro proposte su 20 mila metri quadri di superficie salonistica. Per l’appuntamento del 2026 si prevedono più di 80 mila spettatori e 200 espositori, su 30 mila metri quadri di superficie salonistica.

I numeri sono di un certo rilievo per una manifestazione nata da poco, che sconta il disagio di una collocazione geografica penalizzante rispetto ad altri eventi più baricentrici nella connessione coi poli della produzione e della passione. Il merito è degli organizzatori, che hanno svolto al meglio il loro lavoro, spinti da un entusiasmo fuori dal comune.

Advertisement

Con Auto Moto Napoli Expo, il capoluogo campano diventa il cuore pulsante della passione motoristica nel quadrante meridionale del Belpaese. La manifestazione partenopea offre un’esperienza coinvolgente e completa, che sa toccare le corde emotive di un pubblico trasversale. Qui si compie un’interessante miscela di appassionati, professionisti e curiosi, uniti dal desiderio della scoperta e dell’immersione nel mondo delle due e quattro ruote.

Per un maggior livello di coinvolgimento diretto sono previste sessioni di test drive, turni su simulatori di guida ed altro ancora. Ampio il ventaglio delle mostre tematiche e dei workshop interattivi. L’obiettivo, per il 2026, è di crescere rispetto allo scorso anno, su tutti i fronti. Auto Moto Napoli Expo, in questa nuova edizione, vuole conquistare maggiore caratterizzazione e una credibilità più alta nell’universo fieristico nazionale e internazionale. Le premesse sono buone.

Advertisement

Gli ospiti dell’evento potranno vivere il mondo dei motori a 360 gradi, in una tela ad alto indice di assortimento tematico e di relazioni dirette. In vetrina anche le ultime novità dei settori automobilistico e motociclistico, in una mix fra presente e passato, con mezzi dei listini attuali e dell’era passata, annoverabili fra le youngtimer e le auto e moto storiche.

La manifestazione andrà in scena, come già scritto, dal 4 al 7 giugno, presso la Mostra d’Oltremare. A catturare gli sguardi e il cuore ci penseranno soprattutto le supercar, espressione di un mondo affascinante, che traduce i desideri in materia, anche se per pochi eletti. La visione, però, è accessibile pure agli altri, a quelli che non possono permettersele e che possono limitarsi a guardarle, con occhi sognanti. Ad Auto Moto Napoli Expo si potranno ammirare molti di questi gioielli del design e dell’ingegneria automobilistica.

Advertisement

Grande forza attrattiva avranno anche le auto storiche, talvolta paragonabili ad aristocratiche espressioni artistiche. Il loro fascino, spesso magnetico, saprà intrigare i visitatori del salone campano la cui tela sarà molto ricca, su tutti i fronti che contano. Con questo rendez-vous motoristico, la Mostra d’Oltremare si trasforma in un vero tempio della passione a due e quattro ruote, che spazia dal passato al futuro, con oggetti da contemplare, servizi ed esperienza da scoprire, novità e tendenze, ricambi ed accessori, tuning, mobilità elettrica, incontri ed altro ancora. Vi terremo aggiornati.

Fonte | Auto Moto Napoli Expo