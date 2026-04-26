Ram svela la Dakota Laramie Night Edition

Il nuovo Dakota, da poco disponibile nelle concessionarie in Brasile, arricchisce la propria offerta con la Dakota Laramie Night Edition. L’allestimento, ormai un tratto distintivo di Ram e già apprezzato su Rampage, 1500 e 3500, introduce un look più deciso e sportivo. Le finiture scure prendono il posto degli elementi cromati su griglia, loghi, specchietti e maniglie, mentre i cerchi da 18” Granite Crystal completano l’immagine esclusiva del modello.

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Ram Dakota Laramie Night Edition farà il suo debutto pubblico ad Agrishow, che si terrà a fine aprile a Ribeirão Preto

“Il Dakota Laramie Night Edition completa la gamma di modelli e adotta il look che ha già riscosso successo in tutte le categorie in cui il marchio è presente. Presentare questa novità per la prima volta in un evento come Agrishow rafforza il nostro legame con il mondo agricolo e l’importanza della fiera per Ram”, afferma Juliano Machado, responsabile Ram per il Sud America.

All’interno, la Laramie Night Edition presenta finiture in materiali pregiati e sedili in pelle nera, oltre a un sistema multimediale da 12,3 pollici dotato di Apple CarPlay e Android Auto wireless, pagine dedicate al fuoristrada e altre funzionalità.Oltre alle finiture interne ed esterne più scure, il nuovo Ram Dakota Laramie Night Edition segna il debutto del colore Tempest Blue, che sarà disponibile anche per la versione Laramie.

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La configurazione meccanica è la stessa delle versioni presentate al lancio del pickup, con l’efficiente motore turbodiesel da 2,2 litri che eroga 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. La trazione è automatica 4×4, con modalità 4×2 e 4×4 a marce ridotte, selezionabili tramite una manopola rotante sulla console centrale.

Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, il Dakota Laramie Night Edition è dotato di un pacchetto completo che include il cruise control adattivo con avviso di collisione frontale; la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti; il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco; il sistema di mantenimento della corsia con assistenza attiva; e, proprio come la versione Laramie, l’avviso di traffico trasversale per veicoli, pedoni e ciclisti in retromarcia.

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Il Ram Dakota Laramie Night Edition debutterà alla 31ª edizione di Agrishow, che si terrà dal 27 aprile al 1° maggio a Ribeirão Preto, città nell’entroterra dello stato di San Paolo. La nuova versione del pick-up di medie dimensioni è la grande novità dello stand del marchio, che espone anche altri modelli della sua gamma, come il Rampage 2027 con motore 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex e i giganteschi 2500 e 3500, i pick-up diesel più potenti e performanti in vendita in Brasile.

Presso lo spazio esclusivo di Ram all’Agrishow, i visitatori potranno ammirare da vicino due diverse unità Dakota: una con accessori originali sviluppati da Mopar e una personalizzata con un look esclusivo. Un’altra attrazione è il 3500 Limited Longhorn Mega Cab Dually, esposto nuovamente dopo la sua apparizione al Salone dell’Auto dello scorso anno. Questa versione si distingue per l’abitacolo ancora più spazioso e le ruote posteriori gemellate, che consentono al modello di trasportare 2,4 tonnellate e trainare quasi 15 tonnellate.

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E, come di consueto all’Agrishow, sarà possibile sperimentare la potenza ineguagliabile di un Ram nell’area dedicata ai test drive, che vedrà protagonisti i modelli Rampage, Dakota e 3500. Il Ram Dakota Laramie Night Edition arriverà presto nelle concessionarie con le stesse opzioni di colore del Laramie cromato: Glacier White (perlato), Knox Silver e Graphite Gray (metallizzati), Absolute Black (solido), Sunrise Terra (metallizzato), oltre al nuovo Tempest Blue (metallizzato).