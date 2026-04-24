Leapmotor accelera la sua espansione globale: a Pechino debutta la B05 Ultra

Il 24 aprile, durante Auto Beijing, Leapmotor ha tenuto la conferenza stampa “Una nuova risposta al mondo: gli ulteriori progressi di Leapmotor”. L’evento ha richiamato oltre 100 importanti testate internazionali provenienti da cinque continenti, confermando la crescente attenzione verso il marchio. Al centro dell’incontro, l’espansione globale dell’azienda e i più recenti sviluppi nel campo della tecnologia automobilistica e della mobilità elettrica.

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Al Salone di Pechino Leapmotor protagonista con il lancio di B05 Ultra

Negli ultimi anni Leapmotor ha mantenuto un forte slancio. Nel 2025, l’azienda ha consegnato circa 600.000 veicoli in tutto il mondo e ha raggiunto per la prima volta la redditività annuale. Nel primo trimestre del 2026, le consegne globali hanno superato le 110.000 unità, con esportazioni all’estero superiori a 40.000 unità, raggiungendo un livello record e sottolineando il successo del suo portafoglio prodotti e della sua strategia globale.

Il momento clou del Salone dell’Auto è il lancio della B05 Ultra, dedicata esclusivamente al mercato cinese. Versione top di gamma della linea B05, si posiziona come un’elegante coupé sportiva ad alte prestazioni. Il nuovo veicolo vanta esclusivi kit aerodinamici di serie, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi, sedili con massaggio PWM a 8 punti, una doppia centralina di punta Qualcomm 8650 + 8295 e un avanzato sistema di navigazione assistita per la guida urbana. Grazie a un design esterno completo, prestazioni di guida, sistemi intelligenti e comfort di marcia migliorati, il modello punta a offrire un’esperienza superiore a 360 gradi ai giovani appassionati di automobili.

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Al di fuori della Cina, l’espansione europea di Leapmotor segue una strategia graduale , incentrata su versioni di volume, prezzi competitivi e semplicità al momento del lancio. In questo contesto, Leapmotor introduce ora in Europa la B05 c-hatchback, il suo primo modello elettrico sportivo, segnando una nuova pietra miliare per il marchio e rafforzando ulteriormente il suo portfolio di veicoli elettrici in Europa.

Progettata per combinare stile emozionale, prestazioni dinamiche e versatilità quotidiana, senza compromettere efficienza o comfort, la Leapmotor B05 offre un’interpretazione più espressiva della mobilità elettrica sportiva ai clienti che apprezzano l’individualità e la tecnologia avanzata. Gli ordini per la Leapmotor B05 sono stati aperti il ​​23 aprile nei primi mercati europei, con prezzi a partire da 26.900 euro , offrendo un equilibrio convincente tra prestazioni, tecnologia e valore.

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Al Salone dell’Auto di Pechino, Leapmotor ha presentato presso il proprio stand l’intera gamma, inclusi i modelli B03X, B-series, C-series e le ammiraglie D19 e D99. Con berline, SUV e monovolume, disponibili sia in versione completamente elettrica che a autonomia estesa, l’esposizione dimostra appieno la competenza del marchio nella ricerca e nello sviluppo di prodotti in ogni scenario di utilizzo.