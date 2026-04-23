Alfa Romeo Alfetta Concept 2026: così il Biscione ritroverebbe davvero la sua anima

C’è un’idea di Alfa Romeo che continua ad affascinare gli appassionati più di qualsiasi scheda tecnica: quella di un’auto capace di essere riconoscibile al primo sguardo, anche senza mostrare lo scudetto sul frontale. È proprio da qui che prende forma l’Alfa Romeo Alfetta Concept 2026, il render firmato da Rosario Dalessandro che prova a immaginare un futuro possibile per il Biscione partendo da un principio semplice ma potentissimo: l’identità viene prima di tutto.

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Alfa Romeo Alfetta Concept 2026: una visione coerente e raffinata, capace di unire memoria, innovazione e autentico spirito Alfa Romeo

Il concept, nato originariamente nel 2014 e oggi riproposto in una veste aggiornata, non cerca scorciatoie nostalgiche. Non è un collage di richiami storici né un’operazione di facile assimilazione. Ma in fondo il design deve tracciare solchi nuovi da digerire nel tempo. Al contrario, l’Alfetta immaginata da Dalessandro prova a tradurre in forme moderne il DNA Alfa Romeo, con un linguaggio stilistico netto, pulito, senza concessioni superflue.

L’idea di fondo è quasi una provocazione: coprire con un dito lo scudo anteriore e chiedersi se ciò che resta sia comunque inequivocabilmente Alfa Romeo. In questo senso, il concept lavora per sottrazione più che per somma. Le linee non gridano, ma affermano. Il risultato è una berlina dall’impostazione aristocratica e sportiva, immaginata nell’elegante tinta blu pervinca, capace di trasmettere carattere senza bisogno di eccessi formali.

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Alcuni dettagli, però, parlano chiaro agli appassionati. Il frontale molto profilato richiama esplicitamente l’Alfetta GT, mentre i cerchi reinterpretano in chiave moderna i celebri Campagnolo “Millerighe”. Sono citazioni presenti, ma mai invadenti. Non c’è compiacimento rétro, piuttosto il tentativo di tenere insieme memoria e visione, tradizione e prospettiva.

Uno degli aspetti più intriganti del progetto riguarda la sua possibile realizzabilità. Secondo questa visione, la vettura potrebbe nascere sulla piattaforma Giorgio, architettura già nota in casa Alfa Romeo e considerata ancora oggi una base tecnica di grande valore. Una scelta che, almeno sulla carta, consentirebbe tempi e investimenti relativamente contenuti, aprendo anche alla possibilità di sviluppare in seguito ulteriori varianti come fastback, coupé e crossover.

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Sul fronte tecnico, il concept immagina una gamma motori mild hybrid, in linea con una strategia che tenga insieme efficienza e coinvolgimento di guida. Si parte da un 2.0 Twin Spark aspirato da 170 cavalli, passando per versioni turbo da 200 e 250 cavalli. Ma è sulle sportive che il progetto alza davvero l’asticella: una Quadrifoglio Argento da 250 cavalli, una Quadrifoglio Oro da 320 e una potentissima Quadrifoglio Verde da 600 cavalli, spinta da un V6 biturbo Nettuno elettrificato.

Insomma possiamo ben dire per concludere che questa Alfetta Concept 2026 di Rosario Dalessandro rappresenta un modo per dire che Alfa Romeo, se vuole, non ha bisogno di inseguire le mode per tornare centrale. Le basta riscoprire ciò che l’ha resa unica: proporzioni, eleganza, dinamismo e una personalità così forte da non aver bisogno di presentazioni.