Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior: ecco come è andata nel primo trimestre 2026 la sfida tra i SUV Stellantis

Torna il consueto confronto mensile tra i tre B-SUV “gemelli” di casa Stellantis, ovvero Alfa Romeo Junior, Fiat 600 e Jeep Avenger, con l’obiettivo di capire quale modello stia convincendo di più il mercato europeo. I dati, come di consueto, sono quelli Dataforce pubblicati da Autonews e fotografano un primo trimestre 2026 dai contorni piuttosto chiari: a guidare la corsa è ancora una volta la Jeep Avenger, mentre Alfa Romeo Junior conferma una buona solidità e Fiat 600 mostra invece qualche segnale di rallentamento.

Advertisement

Stellantis, sfida tutta italiana tra i SUV gemelli: Jeep Avenger domina, Alfa Romeo Junior tiene, Fiat 600 rallenta

Partendo proprio dal modello torinese, la Fiat 600 ha totalizzato 14.259 immatricolazioni nei primi tre mesi del 2026. Il grosso delle vendite arriva dalla versione mild hybrid, che ha conquistato 13.214 clienti, mentre la variante elettrica si è fermata a 1.045 unità. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia però una flessione: allora le 600 ibride vendute erano state 14.789 e le elettriche 1.507. Un calo evidente, che potrebbe però essere in parte riequilibrato dall’arrivo della versione a benzina, attesa come nuova carta da giocare nella gamma.

Più stabile la situazione dell’Alfa Romeo Junior. A marzo 2026 il SUV compatto del Biscione ha raggiunto quota 3.391 unità vendute in Europa, tra mild hybrid ed elettrico, praticamente lo stesso risultato dello stesso mese del 2025, quando le immatricolazioni erano state 3.396. Nel totale del trimestre, Junior arriva a 9.452 unità, in leggero miglioramento rispetto alle 9.383 dello scorso anno. Numeri che raccontano una tenuta convincente, soprattutto in una fase ancora delicata per il marchio.

Advertisement

Davanti a tutti resta però la Jeep Avenger, che continua a essere il riferimento del trio. A marzo 2026 le vendite hanno toccato quota 11.418 unità, meglio delle 10.846 registrate un anno prima. Ancora più significativo il dato del trimestre: 29.572 immatricolazioni contro le 27.539 del 2025. Il merito è anche di una gamma molto ampia, che comprende motori benzina, mild hybrid, 4xe ibrida e full electric. Una proposta trasversale che continua a premiare il modello Jeep nel competitivo segmento dei SUV compatti.