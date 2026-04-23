Citroën ha presentato la nuova monoposto di GEN4 per la Formula E

Già nelle scorse settimane Citroën aveva confermato il proprio impegno anche nella nuova era GEN4 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Ora, dopo Opel, anche il costruttore francese di casa Stellantis ha appena presentato la sua monoposto di GEN4, fornendo quindi un primo sguardo sulla nuova generazione della monoposto elettrica per la stagione 2026/27 in accordo con quella che sarà una livrea di test in vista della Stagione 13.

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In questo contesto la monoposto di GEN4 di casa Citroën introduce un set di innovazioni importanti rispetto alla generazione che sostituisce. C’è infatti la trazione integrale permanente sulle quattro ruote, ovvero un aspetto che migliora la trazione e anche la generazione dell’energia. Nuovo è anche il controllo di trazione, ancora più avanzato, che limita lo slittamento delle ruote ottimizzando l’aderenza in ogni fase della guida. Si possono implementare due configurazioni aerodinamiche: una ad elevato carico aerodinamico, per la qualifica, e una configurazione a basso carico aerodinamico per l’approccio alla gara. Infine le capacità di gestione dell’energia risultano ora più avanzate rafforzando quella che è una dimensione strategica del Campionato del Mondo.

Con la nuova monoposto di GEN4, Citroën si prepara a mettere a punto un passo in avanti importante in tema di potenza e livelli prestazionali

La nuova generazione di monoposto destinate al Campionato del Mondo ABB FIA Formula E introduce passi in avanti importanti in termini di potenza e prestazioni. Citroën, in questo modo, si troverà di fronte a un approccio completamente rivisto rispetto alla GEN3 che erogava fino a 300 kW di potenza sull’asse anteriore, in condizioni standard, e fino a 350 kW nel caso di trazione integrale in qualifica e nelle Attack Mode.

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Nel caso della GEN4 il cambiamento è evidente visto che la trazione integrale permanente permette di erogare 450 KW di potenza in condizioni di gara, che diventano 600 kW in qualifica e in Attack Mode. Allo stesso tempo la capacità di frenata rigenerativa aumenta da circa 600 kW a 700 kW, migliorando efficienza e recupero dell’energia. Tali sviluppi segnano un importante passo avanti per Citroën e per il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Ciò permette di combinare una potenza superiore, in accordo con capacità di trazione migliorate, e una più ampia flessibilità aerodinamica. Le monoposto di GEN4 hanno il compito di offrire gare ancora più competitive e strategicamente complesse.

Per Citroën Racing, queste evoluzioni tecniche rappresentano un’opportunità chiave per costruire risultati importanti improntati sulle basi già in essere durante l’attuale, e prima, stagione in Formula E del costruttore francese. La nuova livrea, che sarà utilizzata da Citroën in sede di test, riflette l’approccio distintivo di Citroën al design, sviluppato attorno all’iconica firma dei doppi chevron della Marca. “Con questa livrea, l’obiettivo era continuare a lavorare sul linguaggio grafico dei chevron. I due chevron centrali conferiscono ulteriore dinamismo alla vettura e, a partire da questo elemento, abbiamo sviluppato un gradiente parametrico che si estende su tutta la carrozzeria”, ha ammesso Pierre Leclercq, che è Head of Design di Citroën.