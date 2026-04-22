Hyundai Tucson N: il SUV sportivo non c’è ancora, ma fa già paura

Hyundai Tucson N è in arrivo con la quinta generazione 2027: 300 CV ibridi, eAWD e tutto il DNA della divisione N.
Ippolito VdiIppolito Visconti
22 Aprile 2026
Hyundai Tucson N

Hyundai ha percorso una strada tortuosa e coraggiosa, già molto apprezzata, anche in poco tempo. Da marchio asiatico di fascia bassa a costruttore capace di sostenere sotto-marchi come Ioniq, la divisione performance N e persino una casa di lusso vera e propria, Genesis. Un percorso che, guardandolo oggi, mette in bella mostra un piano industriale solido, niente coincidenze.

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La divisione N nasce nel 2012 con un obiettivo preciso e dichiarato: fare quello che fanno Audi Sport, BMW M e Mercedes-AMG, ma senza far sanguinare il portafoglio. Il primo modello arriva nel 2016 e da lì non si sono più fermati: Elantra N, i20 N, i30 N, fino alle elettriche Ioniq 5 N e Ioniq 6 N. Una gamma che cresce con metodo.

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Il passo successivo era prevedibile quanto inevitabile. Il Tucson è il best-seller globale del marchio, ignorarlo sarebbe stato un errore imperdonabile. La Hyundai Tucson N arriverà, ma non sull’attuale generazione. Il lancio è legato alla quinta generazione, attesa per il 2027 con una prima anteprima che potrebbe materializzarsi già nel corso di questo autunno.

Hyundai Tucson N

Nel frattempo, il designer digitale ceco Rostislav Prokop, noto sui social come rostislav_prokop, ha immaginato una Tucson N 2026 in allestimento RPD Spec., con livrea bicolore azzurro e nero, accenti rossi, cerchi Vossen in nero lucido e un’aerodinamica da pista che non lascia spazio a equivoci. Non mancano spoiler anteriore massiccio, passaruota pronunciati, ala sul tetto e diffusore con doppio scarico centrale. Forse eccessiva per la strada.

Hyundai Tucson N

Sul fronte tecnico, il sito thekoreancarblog.com ha anticipato che la Hyundai Tucson N del 2028 potrebbe diventare il primo modello ibrido ad alte prestazioni della divisione N. Il sistema sarebbe il 1.6 turbo ibrido di nuova generazione, elaborato fino a circa 300 CV e abbinato alla trazione integrale elettrica eAWD. Un pacchetto che, se confermato, porterebbe la guerra nel cuore del segmento dei SUV compatti sportivi.

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