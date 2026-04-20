Lancia Corse HF parte forte nell’Europeo: Power Stage a Mabellini e successo in ERC4

La stagione europea di Lancia Corse HF è partita con segnali decisamente positivi al Rally di Andalusia – Sierra Morena, primo banco di prova nel Campionato Europeo Rally FIA. Fin dalle battute iniziali, Andrea Mabellini e Virginia Lenzi hanno mostrato velocità e continuità, restando stabilmente nelle posizioni di vertice e confermando il buon potenziale del pacchetto tecnico. Il momento chiave è arrivato nell’ultima speciale, la Villanueva del Rey 2 di 13,7 km, dove l’equipaggio italiano ha firmato il miglior tempo nella Power Stage. Al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, Mabellini e Lenzi hanno così chiuso il weekend con un risultato importante, portando a casa punti pesanti per il campionato e conquistando il quinto posto assoluto con 20 punti.

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Lancia Corse HF ha iniziato bene la sua stagione nel Campionato Europeo Rally FIA al Rally di Andalusia

Il ventiseienne bresciano ha dovuto affrontare condizioni di asfalto particolarmente impegnative per tutta la durata della gara, con livelli di aderenza in continua evoluzione e detriti sulla strada causati dai frequenti tagli di curva. Dopo oltre 200 chilometri di prove speciali e contro un gruppo di avversari molto agguerriti, il team Mabellini-Lenzi ha concluso al sesto posto assoluto, a meno di un minuto dal vincitore del rally.

Ottima prestazione anche per l’equipaggio finlandese composto da Tukka Kauppinen e Sebastian Virtanen, che ha concluso la gara appena fuori dalla top 10 a bordo di una Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale del team Rautio Motorsport, a conferma della competitività della vettura.

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La gara d’esordio stagionale di Francesco Dei Ceci si è rivelata più impegnativa del previsto. Affiancato dall’esperto Danilo Fappani, il ventunenne pilota dell’ACI Team Italia è stato costretto a ritirarsi anticipatamente dal rally a causa di un malore accusato nelle prime fasi. È poi rientrato in pista secondo il regolamento SuperRally, riuscendo così a percorrere chilometri preziosi con la sua Lancia Ypsilon Rally4 HF e ad acquisire fiducia in vista del prossimo appuntamento del FIA ERC in Svezia.

Lancia ha festeggiato la vittoria nella categoria ERC4 grazie ad Aatu Hakalehto e Niklas Heino, che hanno dominato la categoria con una prestazione impressionante sulle prove speciali andaluse. A completare un ottimo risultato per il marchio, Tommaso Sandrin e Andrea Dal Maso si sono aggiudicati il ​​secondo posto nella categoria ERC4, completando un podio in cui due terzi delle vetture iscritte erano Lancia Ypsilon Rally4 HF.