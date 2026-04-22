Stellantis alza la posta sull’ibrido: arriva il nuovo motore Plug-In da 240 CV, più evoluto e più efficiente

Stellantis compie un nuovo passo nella sua strategia di elettrificazione e lo fa con una soluzione tecnica che promette di avere un ruolo importante nei segmenti C e D. Il nuovo sistema 1.6 Plug-In Hybrid da 240 CV rappresenta infatti una delle novità più rilevanti dell’ultima fase di sviluppo del gruppo, anche se non nasce da una piattaforma completamente inedita. Più che una rivoluzione, è un’evoluzione concreta e mirata di un’architettura già conosciuta, aggiornata però in modo significativo.

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Il nuovo motore Stellantis per ora è disponibile solo sulla Peugeot 408 Plug-in 240 e-DCS7

Alla base c’è sempre il motore turbo benzina da 1,6 litri, ma il sistema ora può contare su un motore elettrico più potente, da 92 kW, e soprattutto sul nuovo cambio automatico a doppia frizione e-DCS7 a sette rapporti. È proprio questa combinazione a segnare il salto di qualità, perché consente di migliorare la gestione complessiva della potenza, la fluidità di marcia e l’efficienza del sistema ibrido plug-in.

Per ora questa nuova configurazione è disponibile su un solo modello, la Peugeot 408 Plug-In Hybrid 240 e-DCS7, che di fatto inaugura questa nuova fase tecnica. Non si tratta semplicemente della precedente versione da 225 CV rivista nel nome o aggiornata in qualche dettaglio. Peugeot ha infatti introdotto una configurazione più recente, anche alla luce del nuovo protocollo di omologazione della potenza combinata, che guarda ai futuri standard Euro 7 e alla procedura GTR21.

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Nel dettaglio, la casa francese dichiara per la 408 un motore termico da 180 CV, affiancato dall’unità elettrica da 92 kW e dal cambio e-DCS7. Il risultato è una potenza di sistema pari a 240 CV, supportata da una batteria agli ioni di litio da 14,6 kWh. Sul fronte dell’utilizzo quotidiano, Peugeot parla di un’autonomia in modalità elettrica fino a 85 chilometri, un dato interessante soprattutto per chi usa l’auto ogni giorno in città o nei tragitti casa-lavoro. La ricarica completa, con una wallbox da 7,4 kW, richiede 2 ore e 5 minuti.