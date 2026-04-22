Smart torna con due posti e 300 km di autonomia: la ForTwo adesso è la #2

Smart torna a essere Smart. Dopo anni passati a inseguire dimensioni sempre più generose, SUV con tre file di sedili e un’identità sempre più sfumata, il marchio tedesco, oggi joint venture sino-tedesca con Geely, torna a Pechino con qualcosa che assoceremo meglio al marchio (una volta solo) Mercedes: la Concept #2, city car elettrica a due posti e continuazione spirituale della ForTwo.

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Non fatevi frenare dalla parola “concept”. Il nome definitivo sarà Smart #2, arriverà in produzione, e quello che vedete adesso è sostanzialmente la forma finale del veicolo.

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Il design è stato affidato al Global Design Team di Mercedes, che ha lavorato attorno alla filosofia “Amore, Purezza, Inaspettato”, un modo elaborato per dire che hanno preso l’eredità della ForTwo e l’hanno modernizzata senza tradirla. I gruppi ottici richiamano quelli dell’originale, la silhouette tozza e compatta è ancora lì, ma cerchi e frontale parlano un linguaggio nuovo. Familiare e sorprendente allo stesso tempo. Potrebbe funzionare molto bene.

Sul fronte tecnico, Smart non ha ancora aperto i cassetti delle specifiche, ma la versione di produzione monterà una piattaforma inedita chiamata Electric Compact Architecture, ECA, progettata per massimizzare l’abitabilità interna nonostante un ingombro da city car. In un contesto urbano, conta anche il raggio di sterzata di 6,95 metri. Per chi parcheggia ogni giorno in centro, è un numero che aiuta più tanti altri tool.

L’autonomia dichiarata supera i 300 chilometri, con ricarica rapida che promette di arrivare all’80% in circa 20 minuti. Numeri che, se confermati sulla versione definitiva, posizionerebbero la Smart #2 in modo competitivo nel segmento delle elettriche compatte, dove la battaglia sul prezzo e sull’autonomia reale si fa continuamente più serrata.

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Il debutto ufficiale della Smart #2 è fissato al Salone dell’Auto di Parigi di ottobre. Lì capiremo se questo ritorno alle origini è una promessa mantenuta o l’ennesima operazione nostalgia confezionata bene.