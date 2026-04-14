Fiat protagonista alla Milano Design Week 2026: con “CIAO FUTURO!” la city car diventa visione

FIAT si prepara a essere tra i protagonisti della Milano Design Week 2026 con “CIAO FUTURO!”, uno spazio speciale che racconta la propria visione della mobilità di domani come esperienza sociale, culturale e progettuale. Allestito presso Magna Pars, nel cuore del Tortona District, il progetto si propone come un viaggio immersivo che mette in relazione passato, presente e futuro, confermando il ruolo storico del marchio torinese nella trasformazione della vita urbana.

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FIAT sarà presente alla Milano Design Week 2026 con uno spazio dedicato, “CIAO FUTURO!”

Più che una semplice installazione, “CIAO FUTURO!” si presenta come una dichiarazione d’identità. Il titolo stesso riassume la filosofia dell’iniziativa: uno sguardo rivolto in avanti, senza perdere il legame con le proprie radici. FIAT costruisce così un percorso narrativo in cui il design diventa strumento di racconto e riflessione, mentre un tunnel simbolico accompagna i visitatori dentro una storia fatta di persone, città e modelli che hanno segnato intere generazioni.

Al centro dell’esperienza ci saranno due vetture emblematiche, scelte per rappresentare il concetto di design democratico e intelligente che da sempre caratterizza FIAT. Da un lato la Fiat 500 del 1957, la celebre “Nuova”, simbolo della motorizzazione italiana del dopoguerra; dall’altro una Fiat Panda degli anni ’80, manifesto di essenzialità, funzionalità e attenzione concreta ai bisogni quotidiani. Due auto molto diverse, ma unite dalla stessa capacità di interpretare il proprio tempo.

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L’installazione ospiterà inoltre i tre progetti finalisti sviluppati dagli studenti di IED e ISIA, chiamati a immaginare l’utilitaria del futuro secondo i valori chiave del marchio: compattezza, personalità e identità stilistica. Il pubblico potrà osservare i concept e votare il preferito, partecipando direttamente a un dialogo aperto sul futuro dell’abitare urbano e della mobilità.

Il programma prenderà il via il 21 aprile con un evento stampa dedicato alla visione FIAT sulla mobilità del futuro e sulla propria leadership nelle city car. Successivamente, lo spazio sarà aperto al pubblico dal 21 al 26 aprile, ogni giorno dalle 10 alle 20, con apertura serale dalle 18 nella giornata inaugurale. Un appuntamento che rafforza il legame tra FIAT, design e città.