Fiat Ritmo Abarth, il restomod digitale infiamma i social: la rivedremo un giorno?

Non una semplice reinterpretazione moderna, né tantomeno l’anticipazione di un futuro modello di serie. Quella apparsa sui social nelle scorse ore è soprattutto una suggestiva operazione di restomod dedicata alla Fiat Ritmo Abarth, firmata dal creatore digitale e designer indipendente Bruno Callegarin. Un progetto virtuale che mescola memoria, sportività e linguaggio stilistico contemporaneo, riportando sotto i riflettori una delle compatte italiane più iconiche degli anni Ottanta.

Advertisement

Fiat Ritmo Abarth restomod: il render di Bruno Callegarin che fa sognare i fan dello scorpione

Il render colpisce subito per la capacità di conservare l’identità originale della vettura, aggiornandola però con dettagli decisamente più aggressivi. Le proporzioni restano fedeli allo spirito della storica due volumi torinese, ma il frontale è stato completamente reinterpretato con gruppi ottici circolari a LED, prese d’aria maggiorate e uno splitter pronunciato che accentua l’impronta racing. Anche il posteriore segue la stessa filosofia, con diffusore scolpito, scarico centrale e firma luminosa che strizza l’occhio al mondo delle supercar compatte.

A rendere ancora più interessante questa Fiat Ritmo Abarth in versione restomod sono poi i passaruota allargati, l’assetto ribassato e i cerchi dal disegno classico, elementi che creano un ponte diretto tra passato e presente. Il risultato è una hatchback muscolosa, filante e molto scenografica, pensata per conquistare gli appassionati del marchio e gli amanti delle reinterpretazioni digitali più riuscite.

Advertisement

Naturalmente non si parla di un progetto ufficiale Fiat o Abarth, ma il fascino di questa visione è proprio nella sua libertà creativa. Il lavoro di Bruno Callegarin immagina una Fiat Ritmo Abarth capace di rinascere oggi con un look estremo, senza tradire l’anima dell’originale. E proprio per questo il render sta già facendo discutere: perché riaccende la fantasia su una sportiva che, ancora oggi, continua ad avere un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Ricordiamo che di recente si sono registrate alcune dichiarazioni da parte del numero uno di Fiat Olivier Francois a proposito del ritorno della Fiat Ritmo. Il numero uno della casa torinese ha lasciato intendere che al momento non vi sono i presupposti per un suo ritorno in quanto il mercato richiede altro in questo momento storico e dunque il brand che mira a confermarsi come quello che registra più immatricolazioni del gruppo Stellantis, ne deve tenere conto.