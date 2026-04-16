Nuova Fiat Pandina elettrica: il suo debutto cambierà per sempre il mercato delle auto elettriche

La nuova Fiat Pandina si prepara a diventare uno dei modelli più simbolici della nuova fase Stellantis sotto la guida di Antonio Filosa. Il debutto, secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare entro la fine del 2027, ma un primo assaggio potrebbe già vedersi nell’autunno del 2026, con una concept car attesa al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi. Un appuntamento che potrebbe offrire i primi segnali concreti del nuovo corso del gruppo, archiviata l’era di Carlos Tavares.

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La nuova Fiat Pandina potrebbe incidere non solo sulle vendite, ma anche sulla percezione stessa delle auto elettriche

Non a caso, insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio, proprio la nuova Fiat Pandina viene indicata come uno dei modelli chiave della prossima stagione industriale di Stellantis. E non si tratta soltanto di un lancio importante sul piano commerciale. Per Fiat, infatti, la Pandina rappresenta molto di più: è un nome vicino al pubblico, familiare, fortemente radicato nel mercato italiano e capace di parlare a una platea ampia.

Le ipotesi più recenti parlano di una vettura destinata ad arrivare sul mercato con motorizzazioni ibride ed elettriche. Resta aperta, anche se più incerta, la possibilità di una variante benzina. Ma è soprattutto la versione a batteria a concentrare l’attenzione. L’idea sarebbe quella di costruire un modello capace di fare un salto netto rispetto all’attuale Pandina, sia in termini di contenuti sia di percezione.

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Secondo le indiscrezioni, la nuova Fiat Pandina elettrica dovrebbe nascere su una piattaforma inedita, con un’autonomia interessante e prestazioni adatte a un utilizzo quotidiano ampio, non limitato al solo contesto urbano. Il tutto con un prezzo che potrebbe restare sotto la soglia dei 15 mila euro, elemento che, se confermato, la renderebbe una proposta estremamente aggressiva nel panorama europeo.

Ed è proprio qui che si concentra la parte più ambiziosa del progetto. Perché se davvero Fiat riuscisse a portare sul mercato un’elettrica accessibile, concreta e facilmente comprensibile per il grande pubblico, la nuova Fiat Pandina potrebbe incidere non solo sulle vendite, ma anche sulla percezione stessa delle auto elettriche, soprattutto in Italia, dove il rapporto con gli EV resta ancora prudente e spesso frenato da dubbi su costi, autonomia e praticità reale.

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L’obiettivo, in fondo, sarebbe chiaro: trasformare un modello popolare in una porta d’ingresso credibile alla mobilità elettrica. Se ci riuscirà davvero, lo dirà il mercato. Ma una cosa è certa: la nuova Fiat Pandina si candida già da ora a essere molto più di una semplice erede. Potrebbe diventare il manifesto della nuova Fiat e, forse, uno dei modelli più delicati e strategici della nuova era Stellantis.