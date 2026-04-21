Leapmotor C10: in Brasile sarà prodotta direttamente la versione restyling

Leapmotor C10 si prepara al debutto industriale in Brasile, ma la notizia più interessante non riguarda tanto la produzione locale, quanto il modello scelto per l’avvio. La vettura, infatti, sarà realizzata fin da subito nella versione aggiornata, già emersa attraverso i brevetti depositati presso il Ministero dell’Industria e della Tecnologia cinese. È questo il dettaglio che cambia la prospettiva sul progetto.

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La produzione di Leapmotor C10 in Brasile partirà da subito con la versione aggiornata del SUV

Che Leapmotor C10 sarebbe arrivata sulle linee produttive brasiliane era già noto. La vera novità è che Stellantis, nello stabilimento di Goiana (PE), non dovrebbe partire con la versione attuale del SUV, ma direttamente con il restyling 2027, evitando quindi un passaggio intermedio e allineando subito il prodotto destinato al mercato sudamericano all’evoluzione più recente del modello.

Dal punto di vista estetico, gli aggiornamenti sono misurati ma riconoscibili. Il frontale adotta un nuovo schema di illuminazione sdoppiato, con le luci diurne a LED collocate nella parte superiore e i fari principali disposti in verticale alle estremità del paraurti. Una soluzione che rende il design più attuale, senza stravolgere le proporzioni del SUV, che restano quelle già note: circa 4,75 metri di lunghezza e 2,82 metri di passo.

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Le novità più importanti, però, riguardano la meccanica. Nella configurazione REEV, il motore elettrico sviluppa 200 kW (272 CV), mentre il motore termico 1.5 continua a lavorare come generatore. L’autonomia in modalità elettrica arriva fino a 190 km nel ciclo WLTC, un dato particolarmente interessante per l’utilizzo quotidiano. Per il Brasile, inoltre, il generatore termico sarà adattato con tecnologia flex-fuel. Anche la variante BEV cresce nelle prestazioni, con una potenza massima di 230 kW (312 CV) e batterie litio-ferro-fosfato. La produzione della Leapmotor C10 ultra-ibrida restyling dovrebbe iniziare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.