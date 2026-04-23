Jeep si è aggiudicata il Car Design Award 2026

Jeep si è aggiudicata uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo dell’auto, conquistando il Car Design Award 2026 nella categoria “Brand Design Language”. Un premio che mette in luce la forza dell’identità stilistica del marchio e la capacità del team di design di renderla riconoscibile, coerente e attuale. L’annuncio è arrivato durante la Milano Design Week, mentre la cerimonia di consegna si è svolta nel tardo pomeriggio del 22 aprile all’ADI Museum di Milano.

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Jeep ottiene il premio “Brand Design Language” durante la Milano Design Week

Si tratta di un premio particolarmente significativo perché celebra il lavoro del Design Team che meglio è riuscito a dare continuità al linguaggio formale del brand su tutta la gamma. Non solo stile, quindi, ma una visione precisa, capace di tenere insieme tradizione e innovazione, rendendo ogni modello immediatamente riconducibile all’universo Jeep.

Ed è proprio su questo fronte che Jeep ha convinto la giuria. Nella motivazione ufficiale si legge infatti che il marchio, “senza mai tradire le proprie origini”, è riuscito a reinterpretare elementi iconici come “la griglia a sette feritoie e i passaruota trapezoidali”, trasformandoli in “simboli universali di avventura e libertà”.

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Un passaggio che racconta bene il valore del premio e il motivo per cui il brand americano sia riuscito a distinguersi in una fase così delicata per il settore automotive, segnata da una trasformazione profonda e dalla transizione energetica. Secondo la giuria, Jeep continua infatti a “plasmare l’immaginario collettivo dell’esplorazione”, facendo dell’autenticità il centro di ogni progetto.

A sottolineare il significato del riconoscimento è stato anche Daniele Calonaci, Head of Jeep Design Enlarged Europe, che ha spiegato: “Il nostro obiettivo è combinare la funzionalità di un vero SUV con il design distintivo che i clienti europei si aspettano”. Un premio che, oltre a celebrare il percorso fatto finora, rappresenta anche “un segnale davvero positivo e concreto” in vista dei prossimi modelli.