Fiat Fastback 2026: ricostruito per intero sulla base della prima foto senza veli

Ieri ha fatto scalpore la diffusione sul web della prima foto senza veli della nuova Fiat Fastback 2026 che secondo alcuni potrebbe chiamarsi Fiat Koala. La vettura è stata immortalata in Marocco dove sarà prodotta dalla pagina Instagram di Motocar Insights. L’immagine è una sola è mostra il veicolo di Fiat senza alcun camuffamento. Sulla base di queste immagini, il creatore digitale brasiliano Kleber Silva conosciuto anche con il nome di KDesign ha immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo dell’atteso SUV coupè che come sappiamo debutterà nel corso della prossima estate probabilmente insieme all’altro C-SUV Fiat Grizzly.

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Ecco come dovrebbe apparire il design definitivo della nuova Fiat Fastback 2026 dopo la prima foto senza veli

La nuova Fiat Fastback 2026 è stata immaginata da tutte le angolazioni basandosi sull’unica immagine definitiva del modello. Questo ovviamente rende questo render davvero vicino a quello che sarà l’aspetto finalmente dell’attesso veicolo destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma di Fiat nel corso dei prossimi anni facendo avvicinare al brand torinese numerosi nuovi clienti.

Come vi abbiamo già scritto ieri, la nuova Fiat Fastback 2026 dovrebbe distinguersi per uno stile deciso e piuttosto squadrato, con diversi richiami alla Grande Panda, a partire dalla firma luminosa “pixel” visibile sia all’anteriore sia al posteriore. L’immagine laterale consente inoltre di notare i passaruota protetti da inserti in plastica nera, mentre la linea del tetto scende verso un ampio lunotto posteriore e si chiude con un piccolo spoiler.

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I fanali posteriori, invece, sembrano inseriti in una fascia scura che attraversa la coda. Anche se gli interni non compaiono nelle immagini, precedenti foto spia hanno già anticipato un abitacolo specifico, con strumentazione digitale e ampio display centrale. Quanto ai motori, sono attese versioni ibride ed elettriche, con autonomia che potrebbe superare i 400 chilometri. Il debutto dovrebbe avvenire in estate con la prima internazionale fissata già ufficialmente da Fiat per il Salone dell’auto di Parigi 2026 ad ottobre.