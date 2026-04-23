Maserati presenta a Tampa l’ultima MCXtrema

Maserati ha celebrato un’altra pietra miliare nella storia della sua auto da pista più estrema, con la consegna dell’ultima MCXtrema al cliente americano e appassionato di corse, Michael Moss. La consegna esclusiva è avvenuta durante un evento privato presso la concessionaria Maserati di Tampa sabato 18 aprile, dove gli ospiti si sono riuniti per assistere alla presentazione di una delle creazioni più intransigenti e uniche del marchio.

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Maserati ha consegnato l’ultima MCXtrema al cliente americano e appassionato di corse, Michael Moss

Organizzata da Maserati of Tampa, parte del Morgan Automotive Group, l’esclusiva serata ha accolto una ristretta cerchia di clienti, collezionisti e giornalisti, culminando nella spettacolare presentazione della MCXtrema personalizzata di Moss. Il veicolo è rimasto celato fino al momento della presentazione ufficiale, alimentando l’attesa per la consegna di uno dei soli 62 esemplari che verranno prodotti in tutto il mondo.

“Quest’auto rappresenta tutto ciò che amo delle prestazioni e dell’ingegneria”, ha dichiarato Moss. “Dal momento in cui ho iniziato a lavorare con Maserati su questa vettura, ho voluto creare qualcosa di veramente personale e il più possibile focalizzato sulla pista. Far parte di questo percorso, dalla visita a Modena e alla partecipazione alla GT2 European Series fino all’esperienza in pista con Andrea Bertolini a Monza, ha reso questa consegna incredibilmente significativa. Non vedo l’ora di spingerla al limite nelle competizioni GT.”

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La MCXtrema di Moss si distingue per essere un esemplare con specifiche uniche, caratterizzato da una livrea distintiva con la bandiera italiana, che la rende l’unica vettura del suo genere. Vanta inoltre il primato di avere l’ultimo numero di telaio (VIN) della serie MCXtrema prodotta, il numero 62, sebbene altri esemplari siano attualmente in produzione.

Fin dal primo giorno, Moss è stato in stretto contatto con il marchio e con il team Corse (Racing), effettuando visite dedicate alla sede centrale di Maserati a Modena e a Torino per sessioni di configurazione con il responsabile del design Maserati, Klaus Busse. Moss ha configurato la sua MCXtrema per ottenere le massime prestazioni in pista: è configurata senza sedile passeggero per minimizzare il peso e include optional come un kit di attrezzi da gara, opzioni di telemetria, kit di rifornimento rapido e un sistema TPMS avanzato che misura la temperatura della superficie degli pneumatici. Questa configurazione estrema sottolinea l’intenzione di Moss di competere attivamente con la vettura.

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Aumentando ulteriormente la sua rarità, l’auto reca la firma di Klaus Busse sulla presa d’aria di raffreddamento della trasmissione, accompagnata da uno schizzo originale disegnato a mano sulla carrozzeria posteriore, un omaggio artistico a questa speciale collaborazione tra cliente e marchio. L’evento di consegna ha inoltre messo in mostra l’intera gamma di modelli unici e ad alte prestazioni di Maserati, con le edizioni speciali MC20 Leggenda e MC20 Icona, nonché la GT2 Stradale pensata per la pista, offrendo agli ospiti una panoramica completa del DNA racing e dell’innovazione del marchio del Tridente.

“MCXtrema è la massima espressione dello spirito racing di Maserati: pura, senza compromessi e pensata per chi esige solo l’esperienza di guida più estrema”, ha dichiarato Andrea Soriani, General Manager di Maserati Americas. “La consegna di questo esemplare unico al signor Moss testimonia il profondo legame tra i nostri clienti e il marchio. La sua passione per il motorsport e il suo impegno nel vivere l’esperienza di guida in pista incarnano perfettamente ciò per cui MCXtrema è stata creata”.

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Fiore all’occhiello del programma Corse di Maserati, la MCXtrema è spinta dalla versione più potente del motore V6 Nettuno, derivato dalla Formula 1 e brevettato dal Tridente, che eroga 730 cavalli alle ruote posteriori tramite un cambio sequenziale da competizione. Le sue straordinarie prestazioni sono supportate da un’aerodinamica all’avanguardia, caratterizzata da un’altezza da terra minima, un sottoscocca completamente piatto, splitter anteriore, alettone posteriore e pinna di squalo, oltre a un diffusore posteriore scultoreo. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio della MCXtrema garantisce la massima rigidità pur mantenendo una struttura leggera, con un peso a vuoto di soli 1.300 kg.

Le sospensioni da competizione presentano una geometria e una cinematica a doppio braccio oscillante, insieme ad ammortizzatori, molle e barre antirollio completamente regolabili, tutti tarati per la pista. La MCXtrema è stata sottoposta a numerose simulazioni virtuali e a oltre 200 ore di test dinamici reali per perfezionare la maneggevolezza e le prestazioni ai massimi livelli. Non essendo vincolata da requisiti di omologazione stradale, la MCXtrema rappresenta l’apice delle capacità ingegneristiche di Maserati.

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Il percorso di Moss con Maserati rispecchia la natura su misura del programma MCXperience, che include visite alla storica sede del marchio a Modena, interazione con i team di design e ingegneria di Maserati ed eventi in pista curati con la competenza e il supporto del team Maserati Corse. Attraverso MCXperience Concierge, i proprietari possono registrarsi per esperienze di guida personalizzate e usufruire di un’assistenza post-vendita dedicata, garantendo che ogni aspetto della loro esperienza con la MCXtrema sia eccezionale. Questo speciale evento di consegna a Tampa segna l’ultimo capitolo per MCXtrema, poiché la vettura si prepara a fare il suo debutto agonistico nelle gare GT internazionali con il suo nuovo proprietario.