Stellantis vende auto con l’AI in Germania: debutta il consulente virtuale su BILD

Circa il 20% di tutte le auto viene ormai venduto online. I gruppi target più giovani, in particolare, si rivolgono sempre più spesso alle fonti digitali per informarsi. Per questo motivo, Stellantis Germany sta aprendo nuove strade nelle vendite digitali sul più grande portale di notizie tedesco, BILD.de: insieme al partner di marketing di BILD, Media Impact, ha sviluppato un venditore di auto basato sull’intelligenza artificiale e sull’assistente virtuale “Hey_” di BILD. Questo assistente fornisce agli utenti consigli personalizzati e li guida direttamente attraverso il processo di acquisto.

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Stellantis punta sull’AI per trasformare la ricerca online in un percorso d’acquisto più rapido e personalizzato

Il fulcro del progetto è un dialogo interattivo basato sull’intelligenza artificiale, che si svolge sulla piattaforma BILD, ampiamente diffusa. Agli utenti vengono poste domande sulle loro abitudini di guida, esigenze e preferenze. Sulla base di queste informazioni, l’intelligenza artificiale applicata al settore automobilistico individua i modelli più adatti tra quelli offerti dai marchi Stellantis e li presenta individualmente.

L’obiettivo è tradurre tutto ciò direttamente in interazioni di vendita misurabili e lead qualificati. Il sistema di consulenza all’acquisto basato sull’intelligenza artificiale funziona in modo rapido e semplice, come dimostrano i risultati ottenuti dopo i primi giorni online. Sia il tempo di utilizzo che il tasso di conversione al processo di acquisto sui siti web del brand hanno superato di gran lunga tutte le aspettative.

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La base tecnologica del venditore di auto basato sull’intelligenza artificiale è un database strutturato di veicoli, sviluppato congiuntamente. Questo database raccoglie tutti i dati rilevanti dei veicoli di otto marchi Stellantis e consente una presentazione personalizzata dei prodotti, supportata dall’intelligenza artificiale.

Il collegamento intelligente tra le esigenze dell’utente e i dati del veicolo crea un processo di abbinamento estremamente preciso che traduce in modo efficiente il potenziale di mercato in contatti di vendita qualificati e ottimizza il funnel di vendita sulla base dei dati.

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Benedikt Faerber, Amministratore Delegato di Media Impact : “Le conversazioni sono la moneta del futuro. Con i Dati Conversazionali, BILD offre ora questo dialogo di vendita scalabile e supportato dall’IA: Stellantis instaura uno scambio diretto e individuale con i nostri lettori, risponde con precisione alle loro esigenze e trasforma la semplice visibilità in interazione autentica, con intenti di acquisto misurabili e contatti di vendita qualificati.”

Dal punto di vista di Stellantis, la soluzione rappresenta anche un passo avanti strategico nelle vendite digitali. Volker Weigl, responsabile media di Stellantis GmbH, spiega: “Le domande dei nostri clienti del settore automobilistico sono sempre più specifiche. Grazie a una stretta collaborazione, abbiamo creato un database automobilistico completo che elabora individualmente tutte le informazioni rilevanti e le fornisce in modo orientato alla conversione. Questo rappresenta per noi un fattore determinante per la conversione.”

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La combinazione tra il posizionamento contestuale all’interno dell’ambiente editoriale di BILD e il dialogo supportato dall’intelligenza artificiale crea un nuovo livello di coinvolgimento degli utenti. Questo offre a Stellantis un accesso diretto e dialogico ai potenziali clienti, inserito in un contesto mediatico credibile e di ampia portata.