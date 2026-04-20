Stellantis Pro One: il sistema Sortimo Rail System disponibile per i suoi furgoni in Germania

Il Sortimo Rail System, una nuova soluzione flessibile per l’allestimento di veicoli commerciali, è ora disponibile per l’ordine tramite lo strumento di personalizzazione Stellantis Pro One CustomFit. Stellantis Pro One, la business unit globale per i veicoli commerciali, e Sortimo, uno dei principali fornitori tedeschi di soluzioni di allestimento e mobilità intelligente, offrono così un sistema di binari complementare per diversi modelli di veicoli commerciali dei marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot. Questo sistema viene installato direttamente in fabbrica e consente una personalizzazione rapida e individuale dello spazio di carico.

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Stellantis Pro One e Sortimo ampliano la loro collaborazione nel campo degli allestimenti per veicoli commerciali

Il sistema di Sortimo svolge contemporaneamente due funzioni: non solo fissa il carico, ma funge anche da base per blocchi di scaffalatura flessibili. Questi blocchi possono essere facilmente agganciati in posizione tramite il sistema Sortimo SRS-Connect e rimossi senza attrezzi quando necessario. Ciò consente di trasformare in pochissimo tempo il furgone Stellantis Pro One in uno spazio di lavoro modulabile, adattabile alle esigenze che cambiano rapidamente durante l’utilizzo e ai diversi utenti, il tutto senza dover ricorrere a un’officina.

Inoltre, il Sortimo Rail System (SRS in breve) è progettato per consentire il riutilizzo delle apparecchiature per diversi cicli di veicolo: le apparecchiature del veicolo rimangono utilizzabili anche quando il veicolo viene sostituito.

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L’innovativo sistema si basa su binari a pavimento e a parete SRS preinstallati in fabbrica, nei quali è possibile integrare rapidamente diverse soluzioni di espansione. La configurazione base include già la base di montaggio SoboGrip, i pannelli laterali SowaFlex e le cinghie a cricchetto. Sono inoltre disponibili tre configurazioni personalizzate, pensate per le esigenze di flotte di assistenza, elettricisti e del settore HVAC. A seconda dell’opzione scelta, il pacchetto include cassetti aggiuntivi, ripiani, moduli BOXX o un banco da lavoro pieghevole con morsa.

Andreas Mayer, responsabile di Stellantis Pro One Germania: “La collaborazione con Sortimo ci permette di offrire soluzioni ancora più personalizzate ai clienti commerciali. Questo ci consente di rispondere alle loro esigenze, sviluppando soluzioni flessibili adattabili a diversi settori e veicoli, nonché a un’ampia varietà di requisiti.”

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Reinhold Braun, Amministratore Delegato di Sortimo International GmbH: “Non consideriamo le soluzioni di mobilità intelligente come un semplice investimento una tantum, ma come un’infrastruttura destinata a durare per diversi cicli di vita dei veicoli. Il sistema ferroviario Sortimo è progettato per rimanere utilizzabile a lungo termine, generando così un reale valore aggiunto economico. Il fatto che i clienti possano già richiedere questo vantaggio in fase di configurazione per alcuni modelli Stellantis rende la fruibilità a lungo termine un fattore decisivo nella scelta del veicolo.”