Nuova Alfa Romeo MiTo: sportiva, compatta e più aggressiva che mai nella nuova ipotesi digitale

Torna a far parlare di sé la nuova Alfa Romeo MiTo, protagonista di una suggestiva reinterpretazione digitale che sta attirando l’attenzione degli appassionati sui social. Si tratta di un render realizzato con l’intelligenza artificiale dal creatore digitale Tommaso Ciampi, pubblicato online e capace di immaginare come potrebbe apparire oggi una compatta sportiva del Biscione. Diciamo subito che al momento il ritorno del modello uscito di scena nel 2018 non è previsto. Alfa Romeo è già comperta nel segmento B con l’arrivo del SUV Junior che si sta ben comportando sul mercato.

Advertisement

Nelle immagini che vi mostriamo in questo nostro articolo, la nuova Alfa Romeo MiTo assume le forme di un modello compatto dal carattere deciso, con proporzioni dinamiche e una forte identità visiva. Il frontale riprende alcuni elementi tipici del linguaggio Alfa Romeo, a partire dallo scudetto centrale ben evidente, incorniciato da gruppi ottici sottili e affilati che accentuano lo sguardo aggressivo dell’auto. Il paraurti è scolpito, con prese d’aria ampie e dettagli che rafforzano la percezione di sportività.

La fiancata di questa ipotetica nuova Alfa Romeo MiTo si distingue per linee pulite ma tese, superfici levigate e passaruota pronunciati, che danno alla vettura una presenza muscolosa senza appesantirla. Il tetto leggermente spiovente e i cerchi di grande diametro contribuiscono a creare un’immagine moderna e slanciata. Anche il posteriore appare coerente con questa impostazione, grazie ai fari dal disegno sottile, allo spoiler superiore e al diffusore marcato con doppi terminali di scarico, chiaro richiamo a un’anima più grintosa.

Advertisement

Nel complesso, il lavoro firmato da Tommaso Ciampi immagina una MiTo reinterpretata in chiave contemporanea, più matura, sportiva e vicina ai gusti attuali, senza rinunciare del tutto al DNA stilistico Alfa Romeo. Si tratta di un’ipotesi che sicuramente riaccende la curiosità attorno a un nome che molti appassionati non hanno mai smesso di rimpiangere. Chissaà che in futuro la vettura non possa tornare magari sotto una diversa forma a far parte della gamma della casa automobilistica del biscione che nel frattempo nel corso dei prossimi anni si arricchirà delle nuove Giulia, Stelvio e Tonale.