Leapmotor T03: crescita da record in Europa, appena giù dal podio fra le EV più vendute

Si è concluso nel migliore dei modi il mese di febbraio per la Leapmotor T03 in Europa. La piccola city car elettrica del costruttore cinese di casa Stellantis ha infatti incrementato il proprio valore sul mercato, in tema di immatricolazioni. Un risultato sicuramente notevole, sebbene sia comunque legato all’effetto generato dagli incentivi governativi italiani e a un ritardo nelle consegne del modello.

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D’altronde la Leapmotor T03 si pone oggi come una delle elettriche più economiche disponibili sul mercato europeo. Ora, sulla base dei dati di vendita diffusi da Dataforce, a febbraio sono state ben 6.119 le Leapmotor T03 consegnate in ogni parte d’Europa. Il confronto con lo stesso mese dell’anno scorso dice che le T03 consegnate a fine febbraio dello scorso anno erano appena 770, di conseguenza ciò introduce un incremento percentuale nell’ordine del 700%. Il dato cui si faceva riferimento è però relativo al fatto che circa 4.800 unità, pari al 77% del totale, sono state immatricolate da noi in Italia con le consegne che sono seguite a un’ondata di ordini non indifferenti prodotti durante il periodo degli incentivi statali introdotti in autunno. Questo fenomeno illustra una realtà ben nota del mercato europeo dei veicoli elettrici: le classifiche mensili sono spesso fortemente influenzate da specifiche politiche nazionali. Come avevamo già accennato in passato, la T03 di Leapmotor beneficiava in quel periodo di un posizionamento di prezzo particolarmente aggressivo, con un prezzo di approdo compreso degli incentivi, inferiore ai 5.000 euro.

La crescita impetuosa delle vendite relative alla Leapmotor T03 si inserisce in una strategia più ampia che coinvolge anche Stellantis

Al di là dell’effetto degli incentivi, questa comunque interessante svolta che ha per protagonista la Leapmotor T03 si inserisce in una più complessa strategia europea di Leapmotor sfruttando le sinergie con Stellantis. L’obiettivo è quello di conquistare rapidamente il segmento dei veicoli elettrici più piccoli ed economici, ancora in gran parte inesplorato dai costruttori tradizionali. Anche dopo la fine degli incentivi governativi, il marchio mantiene una politica di prezzi comunque aggressiva e appetibile. La T03 mantiene praticamente ovunque un prezzo di approdo alla gamma particolarmente competitivo rispetto ad altre city car elettriche europee. L’adozione di prezzi aggressivi, secondo Leapmotor, mira a creare rapidamente una consistente base di clienti, anche a costo di accettare inizialmente margini di profitto limitati. Questo è spesso il caso dei produttori cinesi.

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In ogni caso, nonostante le ottime prestazioni commerciali della Leapmotor T03, l’equilibrio del mercato europeo dei veicoli elettrici rimane invariato. A febbraio 2026, la Tesla Model Y si conferma nettamente in testa con quasi 19.000 immatricolazioni totali, mentre la Skoda Elroq confermava riscontri crescenti con 8.400 unità vendute, ma con un incremento del 443,2%. La Tesla Model 3 completa il podio, nonostante un lieve calo del 7% con 6.443 unità vendute. Ma alle loro spalle si pone appunto la Leapmotor T03 grazie alle già citate 6.119 unità immatricolate a febbraio 2026, per un valore che in un anno + cresciuto del 694,7%.