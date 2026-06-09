Fiat Quattrolino: il debutto della Topolino a 4 posti non prima del 2028

Fiat Quattrolino resta uno dei progetti più curiosi e discussi tra quelli emersi nel nuovo corso della casa torinese. Inizialmente si era ipotizzato un possibile debutto già nel 2026, ma secondo quanto confermato dalle nostre fonti il modello non arriverà certamente prima della fine del 2027 o, più realisticamente, dell’inizio del 2028. Una tempistica più lunga del previsto, che sposta in avanti l’arrivo di una delle proposte più originali pensate da Fiat per la mobilità urbana del futuro.

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Fiat Quattrolino arriverà non prima del 2028: ecco come sarà la futura 4 posti elettrica ispirata alla Topolino

Il nome dice già molto. Fiat Quattrolino nasce dall’idea di una sorta di sorella maggiore della Topolino, ma con quattro posti a bordo. Si tratterà di un veicolo compatto, elettrico, pensato per muoversi nelle città con costi contenuti e dimensioni ridotte. Una formula che potrebbe collocarsi a metà strada tra il mondo dei quadricicli e quello delle piccole auto elettriche accessibili.

Dal punto di vista stilistico, la Fiat Quattrolino dovrebbe avere un’impostazione molto particolare. Le prime ricostruzioni parlano di forme compatte e tondeggianti, quasi “a ovetto”, con un chiaro richiamo alla storica Fiat 600 Multipla degli anni Cinquanta. Un riferimento non casuale: Fiat sembra intenzionata a recuperare alcuni nomi e concetti del proprio passato, reinterpretandoli in chiave moderna, urbana ed elettrica.

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La base tecnica resta ancora da chiarire. Se il progetto dovesse derivare strettamente dalla Topolino, si partirebbe da una meccanica molto semplice, con batteria di piccole dimensioni e prestazioni limitate. Tuttavia, la presenza di quattro posti e una carrozzeria più grande potrebbero richiedere un motore più potente, una batteria più capiente e una struttura più robusta.

Il prezzo sarà uno degli elementi decisivi. La missione della Fiat Quattrolino dovrebbe essere quella di offrire un’alternativa economica, pratica e sostenibile per famiglie urbane, giovani guidatori e utenti alla ricerca di un mezzo essenziale ma più versatile di una microcar a due posti.

Per ora, però, la parola d’ordine è prudenza. Il progetto esiste, l’interesse è alto, ma il debutto non è imminente. La Fiat Quattrolino arriverà solo quando il quadro tecnico, normativo e industriale sarà davvero pronto.