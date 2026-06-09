Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: in attesa di novità a Cassino si prevedono numeri bassissimi

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che inizialmente dovevano arrivare tra il 2025 e il 2026 come sappiamo sono state in un primo momento rinviate al 2028. Poi con il nuovo piano strategico di Stellantis la situazione si è fatta ancora più nebulosa.

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Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio restano in bilico: a Cassino si prevedono volumi molto bassi fino al 2027, mentre si attendono risposte da Stellantis

Inizialmente sembrava fossero state cancellate poi Alfa Romeo è intervenuta con un comunicato dicendo che nei prossimi anni sono previste nuove evoluzioni dell’attuale gamma di segmento D. Dunque una smentita alle prime notizie che parlavano di un addio anche se per il momento non si sa ancora quando arriveranno e in quale veste.

Nel frattempo a Cassino le attuali generazioni sono state confermate fino a fine 2027. Purtroppo però le previsioni relative ai numeri di produzione sono davvero basse non solo per questi due modelli ma anche per Maserati Grecale. Di conseguenza la preoccupazione tra lavoratori della fabbrica, istituzioni e sindacati rimane alta. Con i numeri previsti dalla stessa Stellantis il 2026 e il 2027 saranno anni molto difficili per la fabbrica di Piedimonte San Germano.

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Insomma una situazione davvero difficile per Cassino e i suoi lavoratori che sperano presto di avere buone notizie. Nel frattempo gira voce che a proposito delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio qualcosa di più preciso potrebbe essere rivelato entro fine anno. In particolare si parla di dicembre, lo stesso mese in cui anche Maserati dovrebbe dare notizie più precise a proposito del suo futuro.

Qualcuno però maliziosamente pensa che per Stellantis questo sia solo un modo di prendere tempo in attesa di concludere una qualche trattativa con qualche casa cinese che potrebbe gestire lo stabilimento per la produzione delle proprie auto. Ovviamente sono solo voci ma sicuramente entro fine anno avremo le idee più chiare su quello che potrebbe accadere a Cassino che al momento non ha ancora trovato una soluzione per il suo futuro se si considera che dopo l’addio di Giulia e Stelvio nel 2027 per il momento non c’è nulla.